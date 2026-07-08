La empresa atraviesa un procedimiento preventivo de crisis. Más de 30 empleados perdieron su trabajo y se enteraron de la peor manera.

Los echaron en pleno partido de Argentina: los dejaron salir temprano y después le enviaron los telegramas.

Una terrible noticia recibió un grupo de trabajadores de una conocida empresa, durante el partido de la Selección Argentina ante Egipto . Tras llegar a un acuerdo para retirarse antes de horario para poder ver el enfrentamiento por los octavos de final del Mundial 2026 , les informaron que debían pasar por el correo por sus telegramas de despido .

Esta situación ocurrió con 35 operarios de la empresa Metalfor, ubicada en la ciudad de Noetinger en Córdoba . Según denunciaron, las cesantías se concretaron pasado el mediodía, de manera casi simultánea al inicio del partido y denuncian que la firma violó un acuerdo previo en el marco del procedimiento preventivo de crisis.

Una semana atrás, se conoció que la empresa agrícola abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis ( PPC ) en el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso del pago de sueldos con sus 600 trabajadores directos. Según los testimonios de los trabajadores, existía la creencia de que este proceso judicial garantizaba la estabilidad de los puestos de trabajo.

Fausto Barbero, un empleado con 21 años de antigüedad, declaró en diálogo con Mitre Córdoba que "por un arreglo que se hizo con la empresa de salir a las 12 del mediodía por el tema del partido de la Selección, todo el personal se retiró a esa hora. A las 12:30 empezaron a llegar mensajes solicitando que fuéramos al correo a retirar el telegrama de despido".

La empresa habría firmado un acuerdo para que no hayan despidos

"Toda una vida le dejé a la empresa. Por un mal manejo de la directiva hoy se encuentran con esta situación", expresó Barbero en otro pasaje de la entrevista.

También señaló que la planta de Noetinger empleaba a 146 operarios y advirtió que la pérdida de esos puestos tendrá un fuerte impacto en la economía de la localidad.

"Nosotros sabíamos que estaba el preventivo este y que no iba a haber despidos. Supuestamente habían firmado un acuerdo, pero aparentemente hicieron caso omiso a eso", lamentó el trabajador.

Metalfor es una de las principales productoras argentinas de maquinaria agrícola, líder en el segmento de pulverizadoras autopropulsadas con base en Marcos Juárez.

Por el momento, no brindaron mayores detalles de los recientes despidos. Aún así, se conoció que atraviesan una crisis de liquidez. Según los datos del Banco Central, mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. La deuda en Situación 2 a 4 (con seguimiento especial hasta con alto riesgo de insolvencia) ronda los $22.000 millones. Tiene 558 cheques rechazados por $5348 millones; pagó 11% de ese total.

Protestas de los trabajadores en las inmediaciones de la empresa

La decisión de la empresa provocó una inmediata reacción de los empleados, que se concentraron frente al ingreso de la fábrica para manifestar su descontento.

Durante la protesta se registraron fuertes ruidos y quema de neumáticos, mientras crecía la preocupación por versiones que indican que podrían concretarse otros 18 despidos en las próximas horas.

Según reveló Barbero, quien se convirtió en vocero de los empleados despedidos, habló que se lleva adelante una "protesta pacífica" y pidieron "que se haga presente algún directivo de de la empresa donde nos informen de qué modo van a saldar la deuda que están teniendo para con los empleados, tanto los que estamos acá afuera como los que están trabajando adentro de la empresa, porque se está adeudando parte del sueldo de mayo, todo el mes de junio, aguinaldo incluido".

Los trabajadores anticiparon que continuarán las gestiones sindicales y administrativas para exigir respuestas y preservar los puestos de trabajo.