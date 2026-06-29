La purga se llevó a otros dos estatales por faltas "muy graves": un policía y un empleado de Familia

Se trata de un empleado que no cumplió con el cuidado de un joven con discapacidad y un policía indisciplinado que, además, es objeto de una causa judicial.

El gobierno de la provincia de Neuquén despidió, en los últimos días, a otros dos empleados estatales que cometieron distintas faltas y que, en consecuencia, no pasaron el filtro de la tolerancia cero.

Se trata de un agente que fue exonerado por no ocuparse de los cuidados de un joven, en un dispositivo de asistencia, y de un policía que acumuló días de arresto policial, debido a sus indisciplinas.

La sanción de exoneración recayó sobre el ahora ex agente Manuel Joaquín Valdez Salmoni, quien era planta permanente la subsecretaría de Familia y le endilgaron accionar negligente en el cuidado de un joven con discapacidad. La exoneración es una sanción más severa que el despido y se aplica en casos de gravedad extrema.

El periodo en el que se le endilga la inconducta transcurrió entre julio de 2022 y mayo de 2024, según consta en documentación oficial, en la que también se señala que el expulsado prefirió no declarar.

En el expediente se dejó constancia de que varios agentes del dispositivo, junto a la referente del Hogar Ayelén (de Neuquén capital) coincidieron en que este hombre no medicaba correctamente al joven que estaba a su cuidado, no cocinaba, no lo bañaba, no lo cambiaba de ropa y no ordenaba su habitación. Además, faltaba sin aviso a la guardia, se llevaba mercadería, lavaba su ropa en el dispositivo, salía durante su turno y se llevaba prendas de vestir.

Esas inconductas -se explicó en el expediente- configuran “un actuar negligente y reprochable de su parte, en la atención de una persona con serias discapacidades, que dependía de él durante su turno en todo sentido, postergando sus necesidades de alimentación, medicación e higiene”.

Los auditores concluyeron que “la conducta descripta, además de ser completamente reprochable, demuestra clara indignidad moral, y afecta moralmente a la Provincia, en cuanto al ser ejecutor en un área crítica como la del caso, expone y extiende su actuar como realizado por la propia administración, frente a terceros, dado ello la única sanción viable es la de exoneración”.

cesantia valdez

Un policía afuera por faltas graves

También se conoció, en los últimos días, una sanción de cesantía que recayó sobre el ahora ex cabo de Policía, cuerpo Seguridad, Denis Martín Novoa quien, según consta en el documento de expulsión, registra un total de 93 días de arresto policial, por indisciplinas cometidas en el período comprendido entre el 21 de junio y el 12 de noviembre de 2024.

Asimismo, en el decreto se indicó que "Novoa posee múltiples sanciones disciplinarias", y se lo sancionó "con dieciséis (16) días de suspensión de empleo, por incurrir en la comisión de la falta administrativa prevista en el Artículo C-1-3 del R.R.D.P., siendo notificado el 21 de junio de 2024".

A su vez, la sanción puede agravarse según el resultado de la causa judicial que le iniciaron bajo la carátula de “Novoa, Denis Martín; S/Falsedad en Certificado Médico”, en la que interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la ciudad de Neuquén.