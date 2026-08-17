Se normaliza el tránsito hacia Chile con la apertura de Pino Hachado: ¿Cómo están las rutas neuquinas?

Cardenal Samoré también está abierto, aunque Vialidad pidió circular con mucha precaución por hielo, nieve y niebla en distintos puntos de la provincia.

El Paso Internacional Pino Hachado volvió a quedar habilitado este lunes y representa una noticia clave para continuar con la normalización de la circulación de los camiones que quedaron varados durante los últimos días en distintos puntos de Neuquén. La reapertura permitirá continuar con el operativo de traslado de los transportistas hacia la frontera con Chile.

Vialidad Nacional informó que la circulación por la Ruta Nacional 242 quedó habilitada a partir de las 10 para todo tipo de vehículos , aunque bajo condiciones de precaución. La calzada presenta hielo en algunos sectores, hay viento y el cielo permanece cubierto.

La apertura se produce después de varios días de complicaciones que obligaron a retener camiones en diferentes puntos de la provincia. Durante el operativo llegaron a contabilizarse 1.670 transportes varados , distribuidos entre lugares como Centenario, Cutral Co, Zapala, Las Lajas, Senillosa y otros sectores estratégicos.

La habilitación de Pino Hachado permitirá ahora continuar liberando progresivamente esos vehículos y avanzar hacia la normalización definitiva del tránsito internacional.

Pino Hachado abrió, pero piden extrema precaución

Según informaron, el paso está transitable con precaución para todo tipo de vehículos. En el sector correspondiente a la RN 242, entre la Aduana y el límite con Chile, se registra hielo sobre la calzada en distintos sectores. También se advirtió por la presencia de animales sueltos y por una posible caída de rocas a la altura del kilómetro 48.

Además, Vialidad Nacional mantiene equipos trabajando sobre la ruta y estableció la portación obligatoria de cadenas físicas para quienes circulen por el corredor internacional.

La reapertura resulta especialmente importante para el transporte de cargas, ya que durante los últimos días Neuquén debió desplegar un amplio dispositivo para alojar y asistir a los camioneros que no podían continuar viaje hacia Chile.

Uno de los principales puntos de concentración fue el Autódromo de Centenario, donde los transportistas recibieron comida y tuvieron acceso a baños y duchas mientras aguardaban la posibilidad de retomar el recorrido.

Cardenal Samoré también está habilitado

El otro paso internacional clave de la provincia, Cardenal Antonio Samoré, también se encuentra abierto este lunes. La circulación por la Ruta Nacional 231, entre Villa La Angostura y el límite con Chile, está habilitada para todo tipo de vehículos, aunque también con precaución.

Según informaron, la calzada se encuentra despejada, pero todavía existen sectores con hielo y baja adherencia, por lo que se recomienda mantener una distancia amplia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. También es obligatoria la portación de cadenas físicas.

El horario informado para Cardenal Samoré es de 9 a 19.

Cómo están las principales rutas de Neuquén

Las condiciones invernales continúan generando complicaciones en distintos puntos de la provincia. El último informe de Vialidad advierte principalmente por hielo, nieve, barro, niebla y baja adherencia, especialmente en los corredores cordilleranos.

La Ruta Nacional 22, entre Neuquén y Arroyito, presenta calzada normal, pero tránsito intenso. Desde Arroyito hacia Plaza Huincul y Cutral Co, la calzada está húmeda y existe posibilidad de formación de hielo. Las mismas condiciones se repiten entre Cutral Co y Zapala, donde además hay equipos trabajando.

Sobre la Ruta Nacional 40, el tramo entre Zapala y Las Lajas requiere extrema precaución por calzada húmeda, posible formación de hielo y visibilidad reducida por neblina. También hay animales sueltos y es obligatoria la portación de cadenas.

Entre La Rinconada, Junín de los Andes y San Martín de los Andes, la Ruta Nacional 40 está transitable con precaución, con calzada húmeda, lloviznas y posibilidad de hielo en algunos puntos. Los equipos viales permanecen operando y también se exige llevar cadenas.

Más al sur, entre San Martín de los Andes, Chapelco y Lago Villarino, se registran sectores con nieve volada y posible formación de hielo, además de animales sueltos. Entre Lago Villarino y Villa La Angostura, la situación también exige extrema precaución por calzada húmeda y posible caída de piedras.

La Ruta Nacional 237 se encuentra transitable con precaución desde Arroyito hasta Piedra del Águila. Allí se reporta calzada húmeda, posible formación de hielo, animales sueltos y equipos operando.

Desde Piedra del Águila hasta Collón Curá, y luego hacia Confluencia, el panorama es más complejo: hay calzada húmeda, visibilidad reducida por neblina, posibilidad de hielo y riesgo de caída de piedras. En todo ese corredor es obligatoria la portación de cadenas.

Los sectores que siguen intransitables

Pese a la mejora en los pasos internacionales, todavía quedan caminos provinciales que no pueden utilizarse.

La Ruta Provincial 13 entre Primeros Pinos y Litrán continúa intransitable por acumulación de nieve y hielo.

También está intransitable la Ruta Provincial 23 entre el empalme con la RP 13, en Litrán, y Pino Hachado, debido a nieve, barro y hielo, además de los trabajos de pavimentación que se realizan en ese sector.

La nieve pone bajo alerta a varias zonas: dónde puede acumularse más y qué hacer ante las nevadas.

Otro tramo cerrado es el de la Ruta Provincial 26 entre Caviahue y Copahue, donde persiste una importante acumulación de nieve y hielo.

Con Pino Hachado y Cardenal Samoré abiertos, el tránsito internacional comienza a recuperar normalidad y continúa la salida de los camiones que permanecieron varados. Sin embargo, Vialidad recomienda mantener especial precaución, evitar los desplazamientos nocturnos en los sectores donde así se indica y circular con cadenas ante la persistencia de hielo, nieve y barro en buena parte de la provincia.