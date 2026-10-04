Exitoso rescate de un perro que había caído en una excavación

Policía de Plottier intervino tras un llamado de urgencia por un perro que había caido en una excavación en su vivienda.

Una llamada de urgencia al Centro de Operaciones Policiales motivó un operativo de rescate para un perro que había quedado atrapado en una excavación. El episodio ocurrió este sábado por la mañana en Plottier y resultó exitoso.

Una mujer llamó al COP y efectivos de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en el domicilio en el sector de Aldeas del Sur, donde se encontraron con un perro golden retriever dentro de una excavación para una instalación de gas , mientras aullaba intentando salir.

La mujer manifestó haber escuchado ruidos afuera de su vivienda cuando, al salir, observó al animal atrapado. Frente a esta situación, personal policial utilizó lingas y una faja para retirar cuidadosamente al perro del lugar.

Una vez puesto a salvo, se constató que el animal no presentaba lesiones. "Son casos aislados estas situaciones" indicó a LM Neuquén la comisario Verónica Rinaldi.

Bomberos salvaron a un perro ciego encerrado en una acequia y la Policía rescató a otro que se ahogaba

Dos espectaculares y emotivos rescates tuvieron lugar el miércoles pasado en la provincia de Neuquén. Por un lado, los Bomberos Voluntarios de Andacollo asistieron a un perro anciano y ciego que había quedado encerrado, mientras que, en otro sector del territorio, la Policía de Centenario evitó que un can muriera ahogado.

Ambos sucesos tuvieron un factor común: los canales de riego y la soledad de los animales. El rápido accionar y la intervención de las autoridades permitieron salvar la vida de los canes indefensos.

Además, los pedidos de ayuda de los vecinos y la no indiferencia fueron claves para que los dos casos tuvieran un final feliz.

El primero de los operativos tuvo lugar en el interior neuquino, más precisamente en la localidad de Andacollo, donde la Central N° 11 de los Bomberos Voluntarios se convirtió en protagonista de un heroico rescate.

De acuerdo a la información aportada, en horas del mediodía, el sargento Cristian Torres y el cabo primero Cristian Pérez acudieron al llamado de un vecino que pedía auxilio por un animal.

La sorpresa fue mayor cuando, al revisarlo, constataron que era un perro de avanzada edad y, además, ciego.

En tanto, el segundo rescate fue en la ciudad de Centenario. Tres policías de la División Tránsito Villa Obrera pusieron todo su esfuerzo para rescatar a un perro y evitar que se ahogara en un canal de riego.

El operativo ocurrió en horas del mediodía, a pocos metros de la Escuela 109, en la esquina de Belgrano e Islas Malvinas.

De acuerdo con lo informado por el sitio Centenario Digital, el animal no podía salir y el suboficial principal Alejandro Raiman, el sargento Javier Seren y la cabo Daiana Castillo no dudaron en ayudarlo.

Decididos a rescatar a rescatar al perro, se metieron en el agua helada para lograr retirarlo, ya que desde la orilla resultaba imposible.