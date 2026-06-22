Espectacular rescate de un perro que se asustó por pirotecnia y quedó atrapado en un caño

La situación ocurrió este lunes por la tarde en pleno partido de Argentina contra Austria. Un equipo de bomberos voluntarios logró salvarle la vida.

El segundo partido de la Selección argentina ante Austria en el Mundial 2026 registró un particular rescate en la provincia de Neuquén cuando un perro debió ser salvado por los bomberos luego de quedar atrapado mientras intentaba refugiarse de la pirotecnia .

El hecho ocurrió este lunes en la localidad de Centenario alrededor de las 14:15 en una vivienda ubicada sobre calle Honduras al 781.

De acuerdo a la información publicada por el sitio Centenario Digital, el animal se asustó por los estruendos generados durante el encuentro entre Argentina y Austria y, en su intento por esconderse, terminó con la cabeza atorada dentro de un caño.

La situación generó preocupación entre los vecinos, por lo que una mujer dio aviso al cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, que rápidamente envió una dotación al lugar para asistir al perro.

rescate perrito en centenario

Heroico rescate

Al llegar al domicilio, los bomberos evaluaron la situación y comenzaron a realizar distintas maniobras para liberar al animal sin provocarle lesiones.

Tras varios minutos de trabajo, lograron extraer al perro del caño de manera segura. Afortunadamente, el animal no presentaba heridas y pudo regresar junto a sus dueños en buen estado de salud.

El operativo concluyó sin inconvenientes y los voluntarios regresaron al cuartel una vez finalizada la intervención.

rescate perrito en centenario (2)

La particular emergencia ocurrió mientras el mundo seguía atento el partido entre Argentina y Austria.

Mientras la Selección celebraba una nueva victoria y la clasificación a la siguiente ronda, en Centenario también hubo alivio por el final feliz de un rescate que tuvo como protagonista al perro que solo buscaba escapar del ruido de la pirotecnia.

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Dramático rescate de una potranca atrapada en un canal de riego

El cuerpo de Bomberos Voluntarios diariamente realiza este tipo de rescates con animales. El pasado 21 de mayo los profesionales, junto al personal municipal, salvaron la vida de una potranca atrapada en un canal de riego.

De acuerdo a la información brindada por el sitio Centenario Digital, el hecho ocurrió en un canal ubicado entre las calles rurales 11 y 12 de esa localidad.

Gracias al aviso de la Municipalidad de Vista Alegre sobre la presencia de un animal dentro del canal de riego, el personal de Bomberos Voluntarios de Centenario activó el operativo de rescate.

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Aparentemente, la potranca habría caído al lugar durante las últimas horas de la tarde y primeras de la noche del miércoles y permaneció allí durante demasiado tiempo sin poder salir por sus propios medios.

Al arribar al lugar, una dotación de bomberos comenzó a trabajar en conjunto con inspectores de la Dirección de Tránsito para poder rescatar a la joven yegua de forma segura.

El operativo incluyó maniobras con cuerdas para enlazar a la potranca y elevarla desde el canal cementado hacia uno de los márgenes. Aunque la temporada de riego ya finalizó, en el sector todavía quedaba agua estancada, lo que dificultó aún más las tareas.

Finalmente, tras varios minutos de trabajo, lograron sacar al animal sano y salvo.