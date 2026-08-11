Increíble rescate de una familia en la nieve: se les rompió la camioneta y quedaron varados más de un día

Una pareja y sus dos hijos, de 6 y 8 años, habían quedado aislados con frío y hambre. El operativo demandó horas y obligó a los efectivos a avanzar a pie entre casi un metro de nieve.

Una familia integrada por dos adultos y dos niños fue rescatada este martes en el paraje Ñireco, a unos 50 kilómetros de Zapala , luego de permanecer más de un día aislada en medio del intenso temporal de nieve que afectó a la región.

La camioneta en la que viajaban sufrió un desperfecto mecánico cuando se dirigían a llevar pastura para animales, lo que los obligó a refugiarse en un puesto precario hasta que pudieron pedir ayuda.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Brigada Rural Zapala, quienes caminaron unos 800 metros sobre nieve de casi un metro de altura para llegar hasta el lugar donde se encontraba la familia.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Carlos Salazar, jefe de la División Brigada Rural Zapala, relató cómo se desarrolló el procedimiento y destacó que, pese a las difíciles condiciones climáticas, los cuatro integrantes fueron encontrados en buen estado de salud.

Cómo fue el rescate de la familia

El jefe policial explicó que la alerta ingresó alrededor de las 13:30 a través del Comando Radioeléctrico de Zapala, luego de que desde la escuela del paraje solicitaran asistencia para una familia que había quedado varada.

"Recibimos una comunicación informando esta situación y personal de la Brigada Rural salió inmediatamente a constatarla", contó Salazar.

Al llegar a la zona, los efectivos localizaron a dos puesteros que les indicaron el sitio exacto donde permanecían los damnificados: una pareja, ambos de alrededor de 44 años, junto a sus hijos, una niña de 6 años y un niño de 8.

Sin embargo, las condiciones del terreno complicaron el acceso.

"La nieve estaba muy alta, casi un metro, por lo que el móvil no pudo ingresar. El personal dejó el vehículo sobre la Ruta Provincial 46 y recorrió unos 800 metros a pie", detalló el comisario. "La nieve estaba muy alta, casi un metro, por lo que el móvil no pudo ingresar. El personal dejó el vehículo sobre la Ruta Provincial 46 y recorrió unos 800 metros a pie", detalló el comisario.

En ese trayecto, los policías se encontraron con un puestero que se movilizaba a caballo. Fue él quien acercó otro caballo para trasladar a la familia hasta el lugar donde aguardaban los efectivos.

"La familia vino a caballo hasta donde estaba el personal policial y desde allí fue trasladada en el móvil hasta la ciudad de Zapala", explicó.

La camioneta se rompió en plena nevada

Según reconstruyó la Policía, la familia había salido el lunes al mediodía con destino a un puesto donde debían llevar pastura para alimentar animales.

Durante el trayecto, la camioneta sufrió un desperfecto mecánico y quedaron varados justo cuando comenzaba el fuerte temporal de nieve.

Ante la imposibilidad de continuar viaje, caminaron hasta un puesto cercano perteneciente a otra familia.

"El puesto no tenía leña, no tenía luz, no tenía nada. Se quedaron esperando que pasara el temporal, pero eso no ocurrió", relató Salazar. "El puesto no tenía leña, no tenía luz, no tenía nada. Se quedaron esperando que pasara el temporal, pero eso no ocurrió", relató Salazar.

Recién durante la mañana del martes, el padre decidió salir caminando hasta la escuela del paraje para pedir ayuda, lo que permitió activar el operativo policial.

Estuvieron más de un día aislados, pero sin lesiones

Pese a haber permanecido más de un día soportando las bajas temperaturas y con escasos recursos, ninguno de los integrantes de la familia presentaba lesiones ni síntomas de hipotermia.

"Estaban en perfecto estado de salud, tanto los menores como los progenitores", aseguró el jefe policial. "Estaban en perfecto estado de salud, tanto los menores como los progenitores", aseguró el jefe policial.

No obstante, remarcó la dureza de la situación que atravesaron.

"Ya llevaban más de un día pasando frío y hambre. En el campo son situaciones muy precarias y, con todo mojado y casi un metro de nieve, la verdad es que los chicos aguantaron bastante", expresó.

El operativo fue llevado adelante por cuatro efectivos de la División Brigada Rural Zapala, con un móvil policial, y demandó aproximadamente dos horas desde que se recibió la alerta hasta que la familia fue trasladada de manera segura a Zapala.

Gracias a la rápida intervención policial y a la colaboración de los puesteros de la zona, el episodio concluyó sin consecuencias graves, pese a las extremas condiciones que impuso el temporal en el interior neuquino.