Rutas complicadas por hielo y nieve en Neuquén: abrió Pino Hachado y es obligatorio el uso de cadenas

Las bajas temperaturas y las nevadas mantienen varios tramos de rutas nacionales con hielo y nieve. Vialidad pidió extrema precaución.

Rutas complicadas por hielo y nieve en Neuquén: dónde exigen cadenas y qué paso sigue cerrado.

Las condiciones invernales siguen complicando la circulación este martes en distintos puntos de Neuquén. El hielo, la nieve acumulada y las nevadas que todavía afectan a la Cordillera obligan a circular con extrema precaución, mientras los equipos de Vialidad trabajan sobre las principales rutas para mantenerlas transitables.

Uno de los puntos más comprometidos continúa siendo el Paso Internacional Pino Hachado , que este martes a las 11 retomó su actividad. En tanto, sobre las rutas nacionales 22, 40 y 237 hay sectores con hielo o nieve en la calzada y, en algunos casos, el uso de cadenas es obligatorio .

Además, continúan vigentes las advertencias meteorológicas por nevadas y temperaturas extremadamente bajas , por lo que se recomienda evitar los viajes durante la noche y la madrugada.

Vialidad Nacional informó que el Paso Internacional Pino Hachado retomó sus actividades este martes a las 11, para todo tipo de vehículos.

La calzada presenta acumulación de hielo y nieve, a lo que se suma una fuerte helada que provoca muy baja adherencia. También se advirtió sobre la presencia de animales sueltos y la posibilidad de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

RN 22 y RN 40 entre Cutral Co, Zapala y Las Lajas

En la Ruta Nacional 22, entre Cutral Co y Zapala, y en la Ruta Nacional 40, entre Zapala y Las Lajas, se registra hielo en distintos sectores de la calzada.

Los equipos viales trabajan en ambos corredores y se solicita transitar con extrema precaución, principalmente durante las primeras horas del día, cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo.

San Martín de los Andes: hielo y nieve sobre la Ruta 40

En el tramo de la Ruta Nacional 40 entre San Martín de los Andes y Pío Protto, la calzada presenta hielo y hay maquinaria trabajando.

Más delicada es la situación entre San Martín de los Andes y Río Hermoso, donde existe acumulación de nieve sobre la ruta. El sector permanece transitable, aunque únicamente con extrema precaución. En este tramo, el uso de cadenas es obligatorio.

Desde las 8 de este martes también quedó restablecida la circulación por la Ruta Nacional 40 entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y el empalme con la Ruta Provincial 63, en Río Hermoso. Sin embargo, la presencia de hielo y nieve obliga a extremar los cuidados y utilizar cadenas.

Vialidad recomendó además evitar este sector durante la noche o la madrugada.

Villa La Angostura y la zona de los lagos

En la Ruta Nacional 40, desde el empalme con la Ruta Nacional 237 hacia Villa La Angostura, hay nieve en algunos sectores de la calzada y se registraban neviscas. Los equipos viales permanecen trabajando para despejar y acondicionar el camino.

En tanto, entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y el empalme con la Ruta Provincial 63, la calzada presenta nieve y durante la mañana continuaban las precipitaciones en forma de nieve.

Por este motivo se mantiene la indicación de circular con extrema precaución y llevar las cadenas preparadas para su utilización.

Precaución también en la Ruta 237

La Ruta Nacional 237, entre Piedra del Águila y Collón Curá, también presenta condiciones complejas.

Vialidad informó que existen sectores con hielo y nieve debido a las nevadas y las bajas temperaturas. En este tramo se estableció el uso obligatorio de cadenas y se recomendó evitar la circulación salvo en casos de necesidad o urgencia.

Hielo en la Ruta 40 Norte

En el norte provincial, la Ruta Nacional 40 entre Chacayco y el empalme con la Ruta Provincial 6 presenta hielo sobre la calzada.

Los equipos se encuentran operando en la zona, mientras se solicita circular lentamente y mantener una distancia prudente con otros vehículos.

Cadenas obligatorias y recomendaciones antes de salir

Ante este escenario, Vialidad Nacional recordó que quienes circulen por los sectores cordilleranos y los tramos afectados deben portar cadenas físicas, ya que pueden ser exigidas para continuar el viaje y en algunos sectores su colocación es obligatoria.

También se recomienda evitar la circulación nocturna y durante la madrugada, cuando aumenta el riesgo de formación de hielo.

Antes de iniciar cualquier viaje es importante consultar el estado actualizado de las rutas nacionales, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente por las nevadas, las heladas y las bajas temperaturas.