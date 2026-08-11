Un "puente" al auto desató el infierno: un garaje y un depósito calcinados en Huinganco

Un cortocircuito tras intentar arrancar un vehículo con cables provocó un incendio en calle Rosa Mosqueta. El fuego destruyó un auto, un garaje y un depósito.

Un incendio de gran magnitud se desató durante el lunes a la tarde, alrededor de las 16:20, en una vivienda ubicada sobre calle Rosa Mosqueta, en Huinganco.

Según relató el jefe de la Brigada de Incendios Forestales de la localidad, Diego Martín Valdez, todo comenzó cuando el propietario del inmueble, don Amable Barrera, intentó poner en marcha un vehículo que se encontraba sin batería dentro de un garaje.

Para lograrlo, realizó un “puente” con la batería de su camioneta. Esa maniobra habría generado un cortocircuito que inmediatamente inició las llamas. El fuego se propagó con rapidez y consumió en su totalidad el auto, un Volkswagen Gol de los modelos más antiguos, el garaje donde estaba y un depósito contiguo que contenía gran cantidad de pertenencias de la familia.

Dentro del depósito había elementos combustibles, entre ellos garrafas, que fueron retiradas a tiempo por el personal interviniente para evitar que se produjera una explosión y que la situación fuera aún más grave.

Gentileza Bomberos Andacollo

“El fuego no te espera”

Valdez estuvo a cargo del operativo junto a su brigada. En diálogo con LM Neuquén detalló los primeros minutos:

"Tuvimos que actuar de inmediato con el personal, camión autobomba y camioneta que tenemos. Si bien tratamos de hacer de apoyo, por ahí tarda mucho en llegar la ayuda bomberil de Andacollo. Tenés veinte o media hora y en el fuego no te espera. Instalamos una motobomba y pudimos sofocar un poco hasta que bomberos de Andacollo llegó con más agua y personal", explicó.

Al lugar también acudieron efectivos de la Comisaría 30 de Andacollo y vecinos que colaboraron en las tareas. En el interior de la vivienda se encontraban don Amable y su señora, quienes resultaron ilesos.

Gentileza Bomberos Andacollo

Daños y la clave de una pared

Las pérdidas materiales fueron totales. “Se quemó muchísimo material personal de la familia. Los dos galpones se quemaron completos con todo adentro”, indicó Valdez.

El auto también quedó reducido a chatarra. En las imágenes del lugar se observan únicamente los restos metálicos bajo el techo de chapa caído.

La vivienda principal logró salvarse gracias a una pared de contención que frenó el avance de las llamas. “Al tener esa pared de contención, atajó el fuego para que no pasara para la casa completa”, señaló el jefe de brigada.

Gentileza Bomberos Andacollo

El reclamo y el agradecimiento

El incendio volvió a poner sobre la mesa una deuda histórica para la localidad. Huinganco no cuenta con un cuerpo de Bomberos Voluntarios y se depende del trabajo de la brigada forestal local y del cuartel de Andacollo, ubicado a 5 km por la ruta provincial 39.

Valdez destacó además el compromiso y el trabajo del personal de Bomberos Voluntarios de aquella localidad vecina que acudió a colaborar en la emergencia.

“Nuestra función es actuar y ayudar en lo que más podamos, pero la localidad necesita su propio cuartel”, cerró Valdez.