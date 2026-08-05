Empieza la demolición de Sakura tras el incendio: un llamativo pedido antes de tirar las paredes

La Municipalidad de Neuquén levantó la clausura al comercio tras las pericias de bomberos expertos. Cómo se llevará a cabo la operación y cuándo.

Parte de la mampostería estética en la parte superior del edificio está que se desploma.

La Municipalidad de Neuquén autorizó el inicio de la demolición parcial del depósito de Sakura , el galpón de materiales para la construcción que resultó destruido por un incendio de magnitud histórica. El incendio se registró en el feriado del 9 de julio, y se vio desde distintos puntos de la ciudad.

Así lo confirmó a LM Neuquén el director de Obras Particulares del municipio, Diego López de Murillas , quien detalló los alcances del permiso recién otorgado a los empresarios. Las pericias arrojaron como resultado el riesgo público, en algunas paredes superiores, por lo que tendrá que ser demolido en una parte. Es parte de la "mampostería decorativa" que tapa la parábola del techo por encima de la última viga.

El depósito no será demolido completo, ya que, según trascendió, no quieren dejar el lugar "derrumbado", que invite a ocuparlo por personas en situación de calle. La operación se llevará adelante cuando lo determinen los mismos dueños, en el transcurso de estos días.

El personal de Obras Particulares se encontraba verificando hace dos semanas la infraestructura. El peligro de derrumbe tras el incendio. Sebastián Fariña Petersen

Según explicó López, la empresa cumplió con todos los requisitos que exigía el municipio para destrabar la intervención porque presentó la póliza de seguro correspondiente y el certificado de desinfección del predio, entre otra documentación. Con esos trámites completos, este último lunes se levantó la suspensión preventiva que pesaba sobre las edificaciones desde el siniestro.

Incendio de Sakura: ¿por qué no será completa la demolición?

El funcionario aclaró que no se trata de un derribo completo de la estructura, sino de una intervención acotada a los paredones que dan hacia la vía pública, para evitar que personas ajenas puedan ingresar al predio.

El trabajo consistirá en bajar esas paredes hasta los dos metros de altura; todo lo que quede por encima de esa medida será demolido.

La empresa a cargo de las tareas utilizará una hidrogrúa con canasto, que irá desplazándose a lo largo del paredón mientras opera desde adentro hacia afuera de lo que quedó del depósito incendiado.

Por tratarse de trabajos sobre la vía pública, los responsables de la demolición deberán tramitar además el permiso de tránsito correspondiente, ya que la maquinaria permanecerá estacionada y en movimiento sobre la calle durante la tarea. Esa gestión, aclaró López, ya no depende de su área.

El siniestro se desató el 9 de julio en el depósito de Sakura, ubicado en el sector oeste de la ciudad, entre las calles Padre Mascardi, San Martín, Benedetti y Frontera.

El trabajo consistirá en bajar esas paredes hasta los dos metros de altura; todo lo que quede por encima de esa medida será demolido.

El fuego consumió por completo el galpón, de unos 100 metros de largo por 50 de ancho, y demandó un operativo con cerca de 300 personas entre bomberos de Neuquén, Centenario, Plottier, Cipolletti y Plaza Huincul.

En los días posteriores, un escaneo láser detectó riesgo extremo de derrumbe en una de las paredes sobre calle Benedetti, lo que obligó a mantener el perímetro vallado.

Las pericias, a cargo de Alejandro Delgado, determinaron luego que el fuego se originó por una reacción química y no por una falla eléctrica, de gas o manipulación humana.

Pericias en el incendio de Sakura: un químico y un papel

Según las pericias, hubo una reacción con un químico. Se trata del permanganato de potasio que entró en contacto con papeles impregnados en aceite y generó una reacción exotérmica. Es una fuerte suba de temperatura que encontró todo el material combustible necesario para prender.

El permanganato de potasio es un compuesto químico —una sal en forma de cristales violáceos— de uso habitual como oxidante fuerte en el tratamiento de agua de piletas, donde se emplea para desinfectar y controlar algas y bacterias.

Desde ese punto, el fuego avanzó rápido hacia los productos químicos ubicados sobre la pared sur y, del otro costado, hacia el sector de los "cañeros", donde había caños de PVC apilados con muy alta carga de fuego.