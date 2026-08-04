Tragedia con incógnitas en Neuquén: qué se sabe del nene hallado muerto en los piletones del EPAS

Vecinos, policías, bomberos y buzos participaron del operativo en la planta ubicada sobre la calle Tronador, en el barrio Confluencia. La Justicia ordenó realizar una autopsia.

Tragedia en Neuquén: qué se sabe del caso del nene hallado muerto en los piletones del EPAS.

Una profunda conmoción atraviesa al barrio Confluencia , en la ciudad de Neuquén, luego de que un niño de apenas 6 años fuera encontrado sin vida dentro de uno de los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

La búsqueda comenzó durante la noche del lunes, después de que la Policía recibiera llamados telefónicos que alertaban sobre la desaparición del pequeño y sobre su posible ingreso al predio ubicado en la calle Tronador, casi en la intersección con El Chocón.

Vecinos y familiares se sumaron rápidamente a la búsqueda, mientras la Policía desplegaba un amplio operativo dentro y alrededor de las instalaciones. La preocupación fue creciendo con el paso de los minutos, hasta que se produjo el peor desenlace.

Omar Novoa

Un amplio operativo dentro de la planta

El comisario Rubén Rodríguez, coordinador de la Policía, explicó que el personal de la Comisaría 19 tomó intervención alrededor de las 20:50. “Se hace presente personal policial en calle Tronador casi Chocón, más precisamente en la planta de tratamiento de líquidos cloacales perteneciente al EPAS, ya que un menor de edad habría ingresado a la parte interna del lugar”, detalló en R7.

Ante la gravedad de la situación, se pusieron a disposición distintos recursos para recorrer el extenso predio. En el procedimiento participaron efectivos de la Dirección Bomberos, buzos especializados y personal de la División Búsqueda de Personas.

Los trabajos se concentraron especialmente en los piletones ubicados dentro de la planta, debido a que existía la posibilidad de que el niño hubiera caído en uno de ellos. Alrededor de las 22:15, mientras los bomberos realizaban tareas de búsqueda en el agua, localizaron un cuerpo cuyas características coincidían con las del pequeño desaparecido.

Posteriormente, se confirmó que se trataba del niño de 6 años que era buscado intensamente desde hacía varias horas.

Omar Novoa

La Justicia investiga cómo ingresó

Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar integrantes del Gabinete de Criminalística y el médico policial. También tomó intervención la fiscal Lorena Juárez, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

Durante la mañana de este martes estaba prevista la realización de la autopsia, que permitirá establecer con precisión las causas de la muerte.

Por el momento, la Policía evitó brindar detalles sobre las circunstancias en las que el niño ingresó al predio. Tampoco se confirmó si estaba solo, si el portón se encontraba abierto o cerrado, ni si había personal de guardia en las instalaciones.

Rodríguez remarcó que todos esos aspectos forman parte de la investigación que lleva adelante la Comisaría 19 bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. “Es un hecho muy reciente y sería erróneo decir algo fuera de lugar. Se está investigando si en el momento del ingreso del menor el portón estaba abierto o cerrado”, explicó el comisario.

Vecinos esperaron noticias frente al predio

La desaparición del niño generó una rápida reacción entre los habitantes del barrio. Durante la noche, numerosos vecinos y familiares se acercaron hasta la entrada de la planta y permanecieron en el lugar mientras se desarrollaba el procedimiento.

Según señaló el jefe policial, las personas se mantuvieron de manera pacífica, a la espera de información sobre la búsqueda.

El operativo continuó hasta aproximadamente la 1 de la madrugada. Una vez finalizadas las tareas de Criminalística y dispuesto el traslado del cuerpo, los vecinos comenzaron a retirarse del sector.

La investigación deberá determinar ahora cómo llegó el pequeño hasta el interior de la planta, por dónde ingresó y si existían las medidas de seguridad necesarias para impedir el acceso a la zona de los piletones.