Sigue la tolerancia cero en el Estado neuquino: ahora echaron a un faltador y a un policía indisciplinado

La depuración del Estado sigue adelante con un trabajador de la subsecretaría de Trabajo y un policía que acumuló 75 días de arresto por múltiples sanciones disciplinarias.

La depuración del Estado neuquino para garantizar su buen funcionamiento y evitar gastos innecesarios, sigue adelante de la mano de la denominada política de "tolerancia cero" . Ahora la purga de ñoquis, que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa, se llevó puestos a un empleado que no cumplía con su básica obligación de presentarse a trabajar y a un policía indisciplinado.

Una de las sanciones de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial neuquina recayó sobre el ahora ex empleado Rubén Héctor Luis Reta , quien era la planta permanente de la subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

¿Qué le endilgaron? Abandono de cargo por faltar en forma injustificada a su puesto de trabajo entre los días 4 y 30 de abril, 2 de mayo al 14 de junio, 18 y 19 de junio y del 24 al 28 de junio, todos de 2024. Al igual que a otros le llegó el castigo que cuenta con amplísimo respaldo de la sociedad neuquina en su conjunto.

Según se informó, también se investigará si cobró esos días no trabajados. Y si así fue, se iniciarán las acciones para el recupero de las sumas de dinero. Se advirtió, además, que de ser necesario se le dará intervención a la Fiscalía de Estado, ya que se estaría ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la Provincia.

Según consta en documentación oficial, con su accionar el empleado transgredió los deberes establecidos en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.) y el Convenio Colectivo de Trabajo. El agente no se presentó cuando lo llamaron a declarar.

Se indicó que el E.P.C.A.P.P. en su Artículo 9°, Inciso a), establece que “el agente de la administración provincial está obligado a: a) Prestación personal del servicio con eficacia, capacidad y diligencia”. Asimismo, el Artículo 97° indica: “El agente deberá justificar por escrito, dentro de los dos (2) días laborables siguientes de producida, la inasistencia a su trabajo en que pudiera incurrir, bajo apercibimiento de aplicársele sanciones de carácter extraordinario que el caso aconseje”.

Otro despedido que acumuló sanciones

El otro despedido es un ahora ex agente de la Policía que acumuló sanciones. En este caso, la destitución por cesantía recayó sobre el agente nuevo cuadro Esteban Maximiliano Pomo, a quien le endilgaron haber incumplido los mandatos del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (R.R.D.P.) y del Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales (R.A.A.P.)

La propia Jefatura de Policía de la Provincia de Neuquén solicitó la destitución por cesantía, debido a que -según consta en documentación oficial- el ahora ex efectivo acumuló un total 75 días de arresto policial a raíz de múltiples sanciones disciplinarias, en el período comprendido entre el 18 de junio y el 19 de noviembre de 2025.