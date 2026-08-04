Los cerros de Neuquén, entre los destinos más convocantes y con mayor gasto por turista en estas vacaciones

Los destinos de montaña fueron los más elegidos en un año marcado por una leve recuperación del turismo. En Neuquén gastaron el doble del promedio nacional.

Los destinos cordilleranos de la provincia de Neuquén se ubicaron entre los mayores receptores de turistas en estas vacaciones de invierno , un receso demorado por las nevadas tardías y el efecto del Mundial de Fútbol, que motivó a muchos argentinos a salir al exterior. Aunque a nivel nacional se observó un turismo más gasolero, en los destinos neuquinos el gasto diario por turista duplicó a al promedio del resto del país.

De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , sobre el desempeño de estas vacaciones, los destinos de nieve y montaña se posicionaron entre los más populares, mientras que la costa atlántica registró uno de los inviernos más débiles de los últimos años.

Aunque Bariloche y Ushuaia fueron las localidades más elegidas en julio, Neuquén registró buenos niveles de ocupación y un gasto promedio que llegó a duplicar el monto que desembolsaron los turistas en otros puntos del país.

Este año se registró un aumento del 5,9% en la cantidad de turistas que se desplazaron durante el receso invernal, lo que representa un total de 4,6 millones de personas. Pese a que el Mundial de Fútbol motivó a muchos argentinos a viajar a Estados Unidos, el mismo torneo tuvo un efecto positivo para el turismo receptivo: el posicionamiento de la marca Argentina llevó a que unos 400 mil visitantes extranjeros eligieran conocer los destinos del país.

Desde la cámara afirmaron que "la recuperación del turismo en 2026 es una buena noticia (en 2025 los viajes internos habían caído un 11%), aunque todavía la cantidad de gente que viaja es un 16,9% menor al récord alcanzado en 2023". Agregaron que los turistas gastaron 2,12 billones de pesos en las ciudades que integran el circuito turístico nacional, lo que representa un total de 1.412 millones de dólares.

El informe comparó el desempeño de distintas provincias y concluyó que los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas de la segunda mitad de julio. Bariloche volvió a liderar la temporada con ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

"Las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio mejoraron significativamente las condiciones en los principales centros de esquí del país y permitieron consolidar la actividad en destinos como Bariloche, Las Leñas, Chapelco y Cerro Bayo", aseguraron desde la CAME.

Se espera más nieve a partir de este jueves para toda la cordillera neuquina. Federico Soto

"Sin embargo, el sector continuó mostrando preocupación por la retracción del turismo nacional, afectado por el menor poder adquisitivo, el encarecimiento de los viajes y la competencia del Mundial de Fútbol", señalaron y agregaron: "En ese contexto, el crecimiento de visitantes brasileños ayudó a sostener los niveles de ocupación, aunque no logró compensar por completo la caída de la demanda interna".

Según el informe, la estadía media fue de cuatro días, levemente superior al año pasado (3,9), y el gasto diario promedió los $ 115.115, que a precios reales resultó un 5,6% inferior al año anterior.

El turismo de invierno en Neuquén

Pese a que los turistas extranjeros priorizaron otros destinos de montaña, como el cerro Catedral, cercano a Bariloche, o el cerro Castor, en cercanías a Ushuaia, los niveles de ocupación mostraron buenas cifras para los centros de esquí de la provincia de Neuquén.

Según la CAME, San Martín de los Andes encabezó la ocupación hotelera de la provincia con el 75%, seguido por Villa La Angostura (70%), Villa Pehuenia-Moquehue (70%), Caviahue-Copahue (70%), Neuquén capital (65%), Junín de los Andes (40%) y Villa Traful (30%).

Un rasgo que diferenció los destinos de Neuquén de otros atractivos turísticos del país fue el gasto promedio por visitante. En Neuquén capital, los viajeros registraron un gasto de 150 mil pesos por persona por día, mientras que el monto se elevó a 250 mil peos en las localidades de cordillera.

Las cifras contrastan con el promedio que se registró a nivel nacional, que fue de 115 mil pesos por persona por día, un monto que registra una caída del 5,6% con respecto al mismo receso del año pasado, si se lo contrasta con el porcentaje de inflación.

El mayor desembolso de dinero de los turistas se explica por los precios usualmente más elevados de las actividades deportivas de invierno, como el esquí y el snowboard. Pese a que el gasto duplicó la media nacional, fue inferior al que se registró en otros destinos más populares entre los extranjeros. Por ejemplo, los viajeros que llegaron al cerro Castor, en Tierra del Fuego, gastaron unos 380 mil pesos por persona por día.

"La agenda de espectáculos, actividades recreativas, propuestas gastronómicas y eventos culturales fortaleció el movimiento de visitantes en la capital provincial, mientras que los destinos cordilleranos concentraron la demanda gracias a su tradicional oferta de esquí, snowboard, parques de nieve, lagos, termas y turismo de naturaleza, consolidando a Neuquén como uno de los grandes protagonistas de la temporada invernal", aseguraron desde la CAME.

Federico Soto

Tras la conclusión del receso invernal, los operadores turísticos centran sus expectativas en los turistas extranjeros o de localidades más cercanas, que organizan sus visitas a los centros de esquí en base a las condiciones meteorológicas. Pese a que la nieve tardó en llegar, las nevadas de las últimas semanas cambiaron el panorama en los centros de esquí, que convocan a más público en sus pistas.