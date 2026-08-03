Un sicario entró a un bar, mató a dos personas a sangre fría y quedó filmado por las cámaras

Una pareja perdió la vida en el violento episodio. Los sospechosos escaparon, pero fueron detenidos momentos después por la Policía.

El sicario abre fuego contra un grupo de personas adentro de un bar de Colombia: mató a un hombre y a una mujer.

Un sicario bajó de una moto, entró a un bar y en cuestión de segundos disparó a quemarropa contra una mesa, causando la muerte de dos personas . La secuencia, ocurrida en Colombia , quedó grabada en las cámaras de seguridad del lugar y terminó con la detención de dos sospechosos tras una persecución policial.

El hecho se produjo en Fusagasugá , una ciudad ubicada a pocos kilómetros de Bogotá . El atacante caminó directo hacia el sector del bar donde Andrés Felipe González Rodríguez compartía la noche junto a su pareja, Karen Vanessa Saldarriaga García , y otras cinco personas.

Luego de hacer unos pasos dentro del local, sacó un arma y abrió fuego a corta distancia contra los ocupantes de la mesa, antes de escapar hacia la calle.

Como consecuencia de los disparos, González Rodríguez cayó desplomado dentro del establecimiento comercial, mientras que Saldarriaga Garcia sufrió heridas de extrema gravedad. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Rafael, pero no pudieron salvarlos.

Los informes médicos y las identificaciones preliminares indicaron que el hombre presentó impactos de bala en la cabeza y el tórax. En tanto, la mujer, quien era madre de un niño de seis años, recibió un disparo en el cráneo durante la balacera.

Así fue el ataque del sicario adentro del bar

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el instante en que Saldarriaga García observó al tirador y se levantó de su silla para interponerse entre el agresor y González Rodríguez en un intento por protegerlo.

Luego de efectuar las detonaciones, el tirador salió del comercio, no sin antes amenazar al resto de las personas presentes, y se subió a una motocicleta donde lo esperaba un cómplice con el que había llegado al lugar.

#Cundinamarca | Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre armado abrió fuego dentro de un establecimiento comercial en Fusagasugá.



El ataque dejó dos personas muertas. El presunto responsable fue capturado por la Policía y el caso es materia de investigación. pic.twitter.com/xfJRqjX8sT — La FM (@lafm) August 2, 2026

Según creen los investigadores, González Rodríguez habría sido el objetivo principal del ataque. De todos modos, continúan investigando distintas hipótesis.

Las fuerzas de seguridad activaron un plan candado en los accesos de la zona, analizaron las pantallas de videovigilancia para reconstruir el recorrido de escape e iniciaron una persecución policial.

Cómo capturaron a los sospechosos del doble asesinato

Según informaron medios locales, al divisarlos, la Policía de la Zona 5 de Fusagasugá ordenó la detención de la moto, pero los sospechosos continuaron con la huida. De acuerdo con las mismas fuentes, todo culminó cuando el vehículo en el que escapaban los agresores chocó con un patrullero.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización. Durante el procedimiento, el personal policial secuestró la motocicleta utilizada en la fuga para someterla a peritajes técnicos y balísticos.

Tras ejecutar el ataque, el sicario escapa: poco después fue detenido junto a su cómplice.

Efectivos de la Policía acordonaron el área para el levantamiento de rastros y la recolección de las vainas servidas en la escena del crimen.

Las grabaciones obtenidas por los dispositivos de seguridad del comercio y de los locales vecinos fueron incorporadas al expediente judicial como elemento de prueba.

Otro ataque a tiros en la misma ciudad dejó dos muertos

Un ataque a balazos registrado la noche del pasado 22 de abril en el barrio Simón Bolívar, también en Fusagasugá, causó la muerte de dos personas.

El hecho se produjo a las 7:40 de la tarde de ese día en la vía pública, cuando las víctimas fueron abordadas por un tirador que circulaba como acompañante en una motocicleta. Durante la agresión, el atacante efectuó múltiples disparos antes de escapar del lugar a bordo del vehículo de dos ruedas.

En el momento del ataque falleció Diego Eduardo Romero Suárez a causa de los impactos recibidos en la cabeza, según la información publicada por Q’HUBO Bogotá.

Luego se confirmó el deceso de Yury Alexánder Gamba Daza, quien permanecía internado en el Hospital San Rafael con heridas graves en la cabeza y el tórax provocadas por proyectiles de arma de fuego.