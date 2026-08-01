Pánico en el aire: un avión que salió de Neuquén fue alcanzado por un rayo al intentar aterrizar

La aeronave había partido rumbo a Buenos Aires, pero debido a las fuertes tormentas registradas en la zona tuvo que abortar el aterrizaje y regresar a Neuquén.

Un avión que salió de Neuquén fue alcanzado por un rayo al intentar aterrizar en Buenos Aires

Un vuelo que había partido desde Neuquén a Buenos Aires terminó teniendo un inesperado cambio de rumbo y generó momentos de preocupación entre los pasajeros, que debieron regresar al aeropuerto neuquino, luego de que la aeronave fuera alcanzada por un rayo durante el intento de aterrizaje.

El avión de JetSMART había despegado el pasado viernes alrededor de las 20.05, con destino al Aeroparque Jorge Newbery. Sin embargo, cuando se encontraba realizando la maniobra de aproximación para aterrizar en Buenos Aires, donde se registraba una fuerte tormenta eléctrica, la aeronave fue alcanzada por un rayo.

Ante esta situación, la tripulación decidió abortar el aterrizaje y volver a ganar altura. Luego, por precaución, emprendió el regreso hacia el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén .

Según relató uno de los pasajeros, durante el trayecto se registraron fuertes turbulencias y algunos de los viajeros sufrieron descompensaciones. Incluso, varios habrían vomitado como consecuencia del intenso movimiento que experimentó la aeronave.

El regreso a Neuquén

Una vez que el avión aterrizó nuevamente en la capital neuquina, los pasajeros permanecieron en la sala de embarque mientras aguardaban información sobre el estado de la aeronave y la continuidad del viaje.

En ese contexto, algunos viajeros analizaban la posibilidad de no volver a subir al avión debido al temor generado por el episodio, mientras esperaban conocer si la empresa dispondría nuevamente de la misma aeronave o si sería necesario utilizar otro avión para completar el recorrido.

Imagen ilustrativa

Mientras tanto, la aeronave quedó sujeta a los controles técnicos correspondientes antes de volver a operar. Si bien los aviones comerciales están preparados para recibir impactos de rayos y cuentan con sistemas que permiten conducir la descarga eléctrica por el exterior del fuselaje, cada episodio requiere una revisión exhaustiva por parte de los equipos especializados.

Los impactos de este tipo pueden ocurrir durante un vuelo y, en general, no suelen provocar consecuencias graves. Sin embargo, cuando una aeronave atraviesa una tormenta durante etapas sensibles, como la aproximación para aterrizar, la tripulación puede decidir interrumpir la maniobra y adoptar medidas preventivas para preservar la seguridad de los pasajeros.

Un temporal que complicó a Buenos Aires

El episodio ocurrió en medio del fuerte temporal que afectó a la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense. La tormenta provocó calles anegadas, destrozos y complicaciones en diferentes zonas, mientras que varias localidades registraron cortes en el suministro eléctrico.

El vuelo de JetSMART no fue el único afectado por las condiciones meteorológicas. La intensa tormenta también provocó demoras, desvíos y cancelaciones en distintos vuelos que tenían previsto aterrizar o despegar desde Aeroparque y Ezeiza, mientras las autoridades aeroportuarias seguían de cerca la evolución del temporal.