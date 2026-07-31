Olvidó su bebé de un año en la camioneta, se fue a trabajar y lo encontraron muerto

El pequeño fue hallado en el estacionamiento de un hospital. Qué se sabe del impactante hecho.

Una mujer se olvidó a su bebé en el auto y reavivó la preocupación por casos similares.

El nene de un año fue hallado sin vida en el estacionamiento del hospital donde trabajaba su madre. La mujer se lo olvidó en la camioneta durante varias.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, luego de que una persona alertó la policía sobre la presencia de un menor en el interior de un vehículo.

Los oficiales llegaron rápidamente al lugar, rompieron una ventana para sacar al niño e intentaron reanimarlo, pero el pequeño fue declarado muerto en el lugar.

Un trágico episodio sacudió a la ciudad de Lawrenceville, Georgia, esta semana cuando la policía encontró a un nene de un año muerto dentro del vehículo cerrado en el estacionamiento para empleados del Northside Gwinnett Hospital.

Según informó la policía, una hora después de retirar al menor y romper el vidrio, la temperatura dentro del auto era de más de 45°C.

La madre quedó detenida

Tras identificar la patente del vehículo, los agentes determinaron que la madre del niño era Deja Coleman, de 29 años, quien trabaja en el hospital. Durante la investigación, Coleman explicó que había llevado a sus otros dos hijos a la guardería, pero olvidó regresar al auto para buscar a su hijo menor.

La mujer había llegado al estacionamiento a las 6:55 de la mañana. Coleman fue trasladada al Centro de Detención del Condado de Gwinnett y enfrenta cargos por homicidio en segundo grado y crueldad hacia los niños en segundo grado.

Un caso que reaviva la alerta por muertes en autos calientes

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, en lo que va de 2026 se registraron 17 muertes de niños por quedar encerrados en autos en Estados Unidos. Este es el primer caso del año en Georgia, según informaron las autoridades locales.

Reg Griffin, vocero del Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano del estado, remarcó que la situación es un recordatorio doloroso para padres y cuidadores sobre la importancia de revisar el vehículo varias veces antes de cerrarlo.

“La realidad es que perdieron a un hijo y se podría haber evitado”, señaló. “Con algunos recaudos y un cambio de rutina, se pueden prevenir tragedias como esta”.

El funcionario también advirtió sobre los riesgos de confiarse por la temperatura matutina: “Aunque esté fresco a la mañana, el calor dentro de un auto puede ser mucho más alto que afuera”.

El “síndrome del bebé olvidado”

En una entrevista con abc News años atrás, el profesor de psicología estadounidense David M. Diamond explicó los mecanismos que llevan a lo que llamó “el síndrome del bebé olvidado”.

“Es cuando el padre o la madre pierde completamente la noción de que el niño está en el auto”, sostuvo.

El científico y profesor de psicología, farmacología molecular y fisiología en la Universidad del Sur de Florida descubrió que cuando existe una competencia entre el “sistema de memoria de hábitos” del cerebro y su “sistema de memoria prospectiva”, y el sistema de memoria de hábitos toma el control, entonces puede producirse el síndrome del bebé olvidado.

En situaciones de privación del sueño, estrés o alteración de la rutina, Diamond afirmó que los padres pueden recurrir a acciones repetitivas. Por ejemplo, el trayecto habitual de casa al trabajo, en lugar de ir de casa a la guardería, se realiza automáticamente, explicó. “Es como si entráramos en modo piloto automático”, dijo Diamond a abc News.

“Algo interfiere con nuestro sistema de memoria prospectiva y nos hace más propensos a actuar por costumbre. Hay un factor común en la mayoría de estos casos: la falta de sueño y el estrés afectan específicamente al sistema de memoria prospectiva(...) Hay padres buenos, atentos y cariñosos que pierden la noción de que su hijo está en el coche. Como científico, intento comprender cómo sucede esto”.