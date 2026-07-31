Manu Ginobili: cómo es la actualidad del ex basquetbolista

Durante 23 temporadas, Emanuel "Manu" Ginóbili construyó una carrera que lo ubicó entre los mejores basquetbolistas de la historia argentina y en una de las figuras más respetadas del deporte a nivel mundial. Sin embargo, desde que anunció su retiro en 2018, el exjugador inició una nueva etapa alejada de la competencia profesional, enfocada en los negocios , las inversiones y el desarrollo de jóvenes talentos dentro de la NBA.

Nacido el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca , una ciudad con una fuerte tradición basquetbolística, Ginóbili comenzó a jugar desde muy chico en una familia profundamente ligada a este deporte. Ese recorrido lo llevó a debutar profesionalmente en 1995 y a desarrollar una carrera que se extendió durante más de dos décadas, con pasos por clubes de Argentina , Italia y Estados Unidos . A lo largo de ese camino conquistó títulos nacionales e internacionales, obtuvo cuatro campeonatos de la NBA con San Antonio Spurs y logró ingresar al Salón de la Fama del Básquet, consolidando un legado que lo convirtió en una referencia para varias generaciones de jugadores.

Tras dejar las canchas, Ginóbili no se alejó del básquet. En septiembre de 2021 se incorporó al staff de San Antonio Spurs como asesor de operaciones y desarrollo de jugadores, una función que le permite colaborar en la formación de las nuevas promesas de la franquicia. Su trabajo incluye el acompañamiento de jóvenes talentos, la evaluación de jugadores, la planificación deportiva y el aporte de su experiencia tanto dentro como fuera de la cancha.

Además de desempeñarse como una especie de mentor, también participa en distintas decisiones vinculadas al crecimiento de la organización. Cuando se anunció su incorporación, el histórico entrenador Gregg Popovich resumió la amplitud de su función al afirmar: “Va a hacer todo, ayudar con la gestión, entrenar, ojear, probablemente planear un viaje de dos semanas a Italia, podría ir con él”.

Manu Ginóbili

Inversiones, tecnología y una faceta empresarial

Además de continuar ligado al deporte, el bahiense construyó un perfil empresarial que fue creciendo con el paso de los años. Tras el retiro comenzó a participar en distintos proyectos relacionados con las inversiones, la tecnología y los negocios, al mismo tiempo que fortaleció su presencia como embajador de importantes marcas. Su nombre se transformó en una marca propia y, lejos de limitarse al ámbito deportivo, amplió su participación en campañas publicitarias y emprendimientos vinculados al mundo empresarial.

La nueva rutina de Ginóbili también le permitió dedicar más tiempo a actividades que antes ocupaban un lugar secundario. El ciclismo, el béisbol y el tenis pasaron a formar parte de su vida cotidiana como hobbies, mientras que el dominio del idioma inglés, adquirido durante sus años en Estados Unidos, continúa siendo una herramienta fundamental para desenvolverse en Norteamérica.

En paralelo, el exjugador aprovechó esta etapa para viajar junto a su familia y conocer distintos destinos. Entre ellos aparecen lugares como Alaska, Hawái, Costa Rica, Vancouver, Colorado y el Gran Cañón, además de recorridos por paisajes argentinos como las Cataratas del Iguazú, Monte Hermoso y Puerto Pirámides. A esto se suma su participación en iniciativas solidarias, una actividad que mantiene desde hace años y que refleja su compromiso con diferentes causas sociales. Su experiencia, su rol dentro de San Antonio Spurs y su crecimiento como empresario muestran cómo logró reinventarse sin perder el vínculo con la disciplina que lo convirtió en una leyenda del deporte argentino.