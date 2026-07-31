El supuesto romance entre Diego Leuco y una influencer muy top

Los rumores crecen sobre un romance que estaría iniciando el exitoso periodista. Qué dijo Ángel De Brito al respecto.

Los rumores crecen y lo que nació como una simple sospecha empieza a tomar fuerza: Diego Leuco podría estar saliendo con una figura reconocida en los medios de comunicación, principalmente en redes sociales, streaming y TV. Lejos de su pasado con la periodista Sofía Martínez , el exitoso periodista y conductor se habría embarcado en una nueva relación amorosa.

Los trascendidos indican que Diego está iniciando un romance con una figura con la que comparte suele compartir espacio en Antes Que Nadie, su programa en Luzu TV . Lo que empezó como un juego de química, podría mutar a un posible vínculo amoroso.

Según reveló el conductor Ángel De Brito , Diego estaría saliendo con Sofía Gonet , conocida en el mundo del espectáculo es conocida como "La Reini". Cuando le preguntaron a Ángel sobre estos rumores, no dudó en confirmar información al respecto.

“A Leuco se lo está comiendo, dicen las malas lenguas, juegan al romance, a él le gustan todas”, dijo en el streaming Bondi. Ante esa afirmación, aparecieron las risas y rápidamente se viralizó la información. Cabe recordar que en julio del corriente año, hicieron un test donde demostraron tener una química en común y existía la chance de salir.

Sin embargo, más allá de estos rumores todavía restan detalles por conocer sobre el supuesto romance. En medio de las versiones, se cree que este intercambio entre las figuras no tendría que ver con el inicio de un noviazgo sino de un juego que, por el momento, quedaría en el streaming.

Sofi Gonet se mostró a cara lavada y reveló detalles ocultos de su peculiar rutina

Sofía Gonet se acercó a sus seguidores con un video más que especial en su cuenta de Instagram, revelando detalles del día a día de su vida y las rutinas personales que sus seguidores quieren conocer a la perfección. Desde que se levanta, a cara lavada por cierto, hasta las últimas horas preparatorias con la que delinea las actividades de su día.

Su video comienza mostrando los primeros movimientos desde que se levanta, cerca de las 7 am. A cara lavada, con el cabello revuelto y el rostro de una persona que acababa de despertarse, soltó en la filmación: “Ustedes se piensan que soy vaga, pero la verdad es que manejo estos horarios. Mi día arranca a las 7 y termina a las 10 de la noche, gracias a Dios trabajo demasiado”.

Paso siguiente de su rutina, la limpieza bucal: “Me lavo los dientes pero el hilo dental lo uso después de las comidas, porque siento que a la mañana no hace falta”. Más tarde se aplicó gel para la limpieza facial, un raspador lingual y mostrando cada uno de los productos.

Saludo a su perro con un "buen día, mi amor", y luego otra visita esperada: su maquilladora personal. Ante una jornada agitada por las grabaciones del certamen Popstar que debutará en la pantalla de Telefe, la Reini robustece su maquillaje para un largo día: “Viene mi maquilladora porque hoy tengo ocho horas de entrevistas".

“Me llevo mi valija, mi bolso y todos los cambios de ropa porque nunca sé qué voy a necesitar en el día”, cerró en su video explicativo que cautivó a los seguidores con su rutina.