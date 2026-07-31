Flor Peña y Nico Occhiato llegaron a un acuerdo: cuánto dinero perdió la actriz

Luego de una reunión entre Flor Peña y Nicolás Occhiato, ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial y en buenos términos.

A poco más de un mes de la polémica que protagonizó Florencia Peña en Luzu TV tras sus dichos sobre la salud de Jorge Messi, comenzaron a conocerse los detalles de la negociación que puso fin a su vínculo con la plataforma de streaming.

Luego de una reunión con Nicolás Occhiato , ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial que confirmó que la actriz no volverá a formar parte de El show del verano. La información fue revelada por Guido Záffora en DDM (América TV), donde también dio a conocer las condiciones del contrato que mantenía la conductora antes de su salida. Antes del conflicto, Florencia Peña era una de las principales figuras del canal y contaba con un contrato de alto valor económico.

Según explicó Záffora, la actriz percibía un salario de “entre ocho y nueve palos (millones de pesos) por mes”. Sin embargo, ese monto representaba solo una parte de sus ingresos. El acuerdo también contemplaba dos espacios de Publicidad No Tradicional (PNT) libres, que le permitían incorporar sus propias marcas al programa y quedarse con la totalidad de esos ingresos comerciales, incrementando considerablemente su remuneración mensual.

El conflicto que cambió el rumbo de la negociación

La situación se desencadenó el 18 de junio, luego de que Peña anunciara erróneamente la muerte del padre de Lionel Messi durante una emisión del programa. Tras ese episodio, según trascendió, Nicolás Occhiato mantuvo con la actriz una conversación que fue calificada como “muy desafortunada”, en la que le habría pedido que comunicara públicamente su salida del canal.

Ese escenario derivó en la intervención del abogado Fernando Burlando. De acuerdo con la información difundida, el letrado evaluó la posibilidad de iniciar acciones judiciales y le planteó a su clienta una importante cifra indemnizatoria: “Él le dijo: ‘si fueses a juicio, el monto sería por 750 millones de pesos, ni más ni menos’”, relató Záffora.

Pese a esa recomendación, Peña decidió evitar un conflicto judicial. Según el periodista, la actriz priorizó cerrar el episodio de manera consensuada. “Ella le dio instrucciones a Burlando y le dijo que no quería llegar a ningún tipo de demanda, que quería arreglar todo esto en paz”, explicó.

Marley rompió el silencio sobre Flor Peña, Nico Occhiato y Luzu TV.

El rol de Marley y el acuerdo definitivo

Uno de los datos que más llamó la atención fue la participación de Marley para acercar posiciones entre las partes. Antes del encuentro definitivo, el conductor habría actuado como intermediario para facilitar el diálogo: “Antes del encuentro hubo una llamada telefónica entre Occhiato y Florencia. ¿Y quién hizo esa llamada? Marley”, detalló Záffora.

El periodista también recordó que el ciclo conducido por Peña y Marley “era uno de los más vistos de Luzu” y que sus niveles de audiencia “eran absolutamente anzuelos para las publicidades”, por lo que existía preocupación por una posible salida de anunciantes tras la controversia. No obstante, aclaró: “Se cayeron algunas marcas, pero no fueron las marcas más importantes... la de la ‘A’ nunca se cayó”.

Finalmente, una vez concluido el Mundial 2026, ambas partes firmaron un acuerdo confidencial que selló la desvinculación. Según lo informado en DDM, Florencia Peña “saca por completo su participación en Luzu” y ya no conservará “ninguna participación económica ni comercial” dentro de la plataforma, confirmando así su salida definitiva del programa.