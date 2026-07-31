"Camilota" reveló cuántos millones gana en una plataforma para adultos

La hermana de Thiago Medina sorprendió al contar en un programa de streaming lo que llegó a cobrar en apenas 48 horas.

Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota desembarcó en OnlyFans y en poco tiempo logró ganar millones de pesos. Así lo confirmó en el programa de streaming Qué Tupé (eltrece) donde contó que en apenas 48 horas facturó dos palos.

Sin embargo, eso no fue el dato que llamó la atención únicamente, ya que la hermana de Thiago Medina reveló que recibió una propuesta que la dejó boquiabierta. De acuerdo a lo que contó la influencer un hombre la contactó para darle besos en "la delantera" por cinco billetes de Benjamin Franklin.

Y si todo eso sorprendió a los seguidores de la joven, su asesora también expuso que Camilota se encuentra en el top 8 mundial de Only Fans, lo que significa un éxito rotundo para la influencer.

Por último, Deniz reconoció que a veces se le despierta el deseo sexual durante la interacción con sus suscriptores, y sacó a la luz la frase con la que suele agasajarlos. “Ay sí, papito”, pronunció.

Camilota se metió en el mundo de OnlyFans

La exparticipante de Cuestión de Peso (el trece) contó que vende material XXX a "100 dólares". Con este emprendimiento, la joven busca salir adelante en el plano económico y mejorar la calidad de vida.

Durante mucho tiempo realizó canjes y acciones en su perfil de Instagram donde tiene más de 820 mil seguidores, aunque reconoció que en los últimos meses la demanda cayó considerablemente.

Tras conocerse que se sumaría a la plataforma de adultos, muchos de los seguidores cuestionaron el gesto y pidieron que vuelva a la iglesia con el fin de "enderezar su vida" y que busque un empleo normal.

Feliz en el rubro, Camilota tiene también en su canal de Telegram contenido erótico y picante que usa para atraer suscriptores y aumentar el caudal de público que compre sus fotos o videos.