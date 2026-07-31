Otra mala noticia para Rosalía: qué importante famosa argentina rechazó participar de su concierto

Una diva argentina explicó que la razón de su negativa es aprovechar el único día libre que tiene en la semana, no por el escándalo de Rosalía en redes Sociales.

En medio de la controversia que rodea a Rosalía tras la reacción de parte del público argentino por un episodio vinculado al Mundial 2026, se conoció que una de las figuras más emblemáticas del espectáculo nacional decidió no participar de uno de los shows que la cantante española ofrecerá en el Movistar Arena.

Se trata de Moria Casán , quien confirmó que fue convocada para subir al escenario, aunque finalmente rechazó la propuesta. La noticia despertó rápidamente repercusión, ya que la participación de celebridades locales es uno de los momentos más esperados del Lux Tour , la gira con la que Rosalía presenta su último trabajo discográfico .

Durante cada presentación, la artista española invita a una personalidad reconocida del país anfitrión a participar de un espacio montado sobre el escenario con forma de confesionario . Allí, el invitado comparte una historia personal relacionada con un desamor , una experiencia difícil o alguna anécdota sentimental .

El segmento funciona como antesala de la interpretación de “El confesionario”, una de las canciones de su más reciente álbum, y forma parte de la estética inspirada en elementos religiosos que caracteriza esta nueva etapa artística. En Argentina existía una gran expectativa por conocer qué figuras serían elegidas para protagonizar ese momento. Entre los nombres que circulaban con mayor fuerza aparecía el de Moria Casán, quien finalmente confirmó que recibió la invitación.

Por qué Moria Casán decidió no participar

La conductora y actriz explicó que su negativa no estuvo relacionada con la reciente polémica que involucra a Rosalía, sino con una decisión estrictamente personal: “Es un día de descanso mío, y lo priorizo porque si voy hay cámaras y tengo que hacer notas, porque soy educada. Nada vale un día de descanso”, expresó Moria al ser consultada sobre la propuesta. Además, quiso despejar cualquier especulación respecto al contexto que rodea a la cantante española y aclaró: “No es porque la cancelaron”.

La controversia que envuelve a Rosalía

La situación se produjo luego de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a Argentina, un resultado que generó una intensa actividad en redes sociales. En ese contexto, numerosos usuarios manifestaron críticas hacia distintas figuras públicas. Uno de los episodios que más repercusión tuvo fue cuando Rosalía compartió un TikTok publicado por Mia Khalifa. En ese video, la influencer utilizaba una canción de la cantante española mientras se burlaba de los argentinos, un gesto que provocó una ola de rechazo y pedidos de cancelación en redes sociales.

Frente a la repercusión negativa y a los reclamos de algunos seguidores, que incluso solicitaron la devolución de entradas para sus conciertos, Rosalía salió a pedir disculpas públicamente. Sin embargo, la polémica continúa generando repercusiones y cualquier novedad relacionada con sus presentaciones en Argentina sigue despertando un fuerte interés entre sus fanáticos.