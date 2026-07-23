Cancelaron un evento de Rosalía en medio de la polémica por su video "antiargentina"

La cantante compartió un mensaje contra Argentina tras la final del Mundial, y la polémica llegó a niveles impensados.

La actitud de la artista española escaló tanto que incluso hay quienes quieren devolver las entradas de su show.

La campaña "anti-Argentina" tras el Mundial 2026 llegó a niveles inéditos, incluso desató una fuerte polémica que tiene como protagonista a la cantante Rosalía, quien reposteó un video de la exactriz porno libanesa, Mía Khalifa, alguien que ya viene mostrando su desprecio por Argentina. La actitud de la artista española escaló tanto que incluso hay quienes quieren devolver las entradas de su show.

Todo comenzó cuand o Rosalía compartió en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa con el tema de La Perla, d su más reciente álbum LUX de la de Sant Esteve Sesrovires, de fondo y el mensaje "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas". Desde ese momento empezó el repudio a través de las redes sociales.

En medio de la polémica que se desató el enojo de los argentinos contra Rosalía, se conoció en las últimas horas que incluso fue suspendido un evento sinfónico en homenaje a Rosalía que se iba a realizar este jueves 23 de julio en Córdoba . Las amenazas y mensajes de odio hicieron que sea descartado.

Iba a ser un concierto sinfónico inspirado en su universo musical, programado para este mismo día en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la capital provincial. Pero, la cantidad de mensajes de odio y amenazas que recibieron a través de redes sociales, hicieron que aumente la preocupación por posibles incidentes durante el evento.

"Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado", informó la organización en un comunicado.

Si bien no hicieron referencia directa al motivo, la decisión se da en medio del clima hostil que se generó luego de que la cantante compartiera en sus redes un mensaje de Mia Khalifa que ironizaba sobre los argentinos, acompañado por su canción La Perla.

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Los motivos detrás de la cancelación del homenaje a Rosalía

La decisión de suspender el evento homenaje a Rosalía fue de manera conjunta por la productora Impacto Producciones y la institución cultural ante la llegada de mensajes de hostigamiento en las redes sociales y el tenso clima generado por el accionar de la cantante en los últimos días.

Escándalo con Rosalía: la acusan de "persona no grata" y piden cancelar sus shows en Buenos Aires.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la productora confirmó la cancelación del espectáculo pese a los meses de planificación que llevó el mismo, e intentó aclarar que no hay un vínculo cercano con la artista, sino que se trataba de un show creado desde la admiración a sus obras.

"Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”, explicaron en un comunicado difundido en sus redes sociales", escribieron.

"En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo", señalaron.

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Esta cancelación surge al mismo tiempo que fans argentinos comenzaron a devolver las entradas para sus próximos shows en el Movistar Arena.

El enojo de los fans de la española escaló a tal punto que anunciaron que pondrían a la venta sus entradas para los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena, programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

"Vendo 4 entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina", escribió uno de los usuarios en X, un mensaje que rápidamente se viralizó y reflejó el malestar que generó la publicación de la cantante española.

Rosalía rompió el silencio tras la polémica por su publicación contra la Selección Argentina

Tras el escándalo que desató en redes sociales y las críticas de sus seguidores argentinos, la cantante española Rosalía rompió el silencio a través de las redes sociales.

La artista salió a pedir disculpas por compartir el video que publicó Mia Khalifa en TikTok, el cual fue interpretado como un mensaje "argentina", tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026.

Mediante una historia de Instagram, la cantante española explicó por qué reposteó esa publicación donde Khalifa se burlaba de la derrota del equipo de Lionel Messi.

"Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió Rosalía junto a una imagen de la bandera Argentina y tres emojis de caritas llorando.