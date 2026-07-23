Cuál es el youtuber que sorprendió al defender a Rosalía tras su polémica con Argentina

Una figura con influencia en las redes sociales habló en streaming y apoyó a la cantante española.

La cantante española Rosalía generó polémica en Argentina a a días de brindar shows en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al compartir un posteo de la actriz porno Mia Khalifa en el cual se hacía referencia de forma despectiva a la Argentina . Fue y es blanco de crítica en las redes sociales, a punto tal que distintas personas que compraron entradas para las presentaciones decidieron devolverlas.

En medio de los ataques constantes que recibió por la actitud , un reconocido youtuber llamó la atención al defenderla y ponerse en su lugar para frenar las críticas. De esta manera, sus palabras también fueron foco de análisis en las redes sociales.

"La voy a defender a Rosalía , porque en el stream pasado nos estábamos quejando. Españoles, pueden festejar, pueden decir algo. Nosotros somos re descanseros . O sea, cuando ganamos, acuérdense, 'Segundo Francia'...". Quien esbozó esas palabras fue el youtuber Martin Cirio , reconocido también por su apodo "La Faraona".

A su vez en su defensa afirmó: "A Mbappé, cuando le cantaban 'cometraba'. Chicos, el quilombo mundial que hemos tenido por eso. Ahí nos acusaron a todos de transfóbicos. Las cosas que hemos dicho, tampoco nos hagamos los pelotudos acá, ¿eh? O sea, es parte del folclore. Para mí es parte del folclore".

Martín Cirio defendió a Rosalía tras el polémico video que compartió de Mia Khalifa: "¿Qué quieren, que no festeje? ¡Es española! Es parte del folklore del fútbol. Nosotros somos re descanseros cuando ganamos. A Mbappé le decíamos cometravas". https://t.co/35BeobFz2t pic.twitter.com/fBchEYgev5 — MDZ Online (@mdzol) July 22, 2026

"No te podés tomar la canción tan literal, ¿viste? Es la chicana del fútbol, chicos. Bueno, yo pienso esto.Ya sé, me estoy metiendo a todos en contra, bueno, yo pienso esto", dijo para cerrar.

Rosalía rompió el silencio tras la polémica por su publicación contra la Selección Argentina

Tras el escándalo que desató en redes sociales y las críticas de sus seguidores argentinos, la cantante española Rosalía rompió el silencio a través de las redes sociales.

La artista salió a pedir disculpas por compartir el video que publicó Mia Khalifa en TikTok, el cual fue interpretado como un mensaje "argentina", tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026.

Mediante una historia de Instagram, la cantante española explicó por qué reposteó esa publicación donde Khalifa se burlaba de la derrota del equipo de Lionel Messi.

“Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió Rosalía junto a una imagen de la bandera Argentina y tres emojis de caritas llorando.

La artista catalana les aclaró a sus fanáticos que publicó el video de Mía en su perfil oficial de TikTok porque el clip estaba musicalizado con ese tema que forma parte de su disco Lux.

También buscó explicar que su intención no fue burlarse de la Selección argentina, como sí lo hizo Khalifa -una de las figuras que durante el Mundial 2026 tuvo polémicas declaraciones sobre el conjunto dirigido por Scaloni-.

Tras la ola de críticas por parte de su público argentino, Rosalía no solo hizo un pedido de disculpas sino que también decidió eliminar el video de Mía que había compartido.