Espectáculos La Mañana Wanda Nara Cuánto cuesta el curso que lanzó Wanda Nara para ser exitosa

Wanda Nara lanzó su curso para ser exitosa

Después del robo en su casa de campo de Italia, Wanda Nara reapareció en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su academia. “Siento como si fuera el nacimiento de otro hijo”, dijo la empresaria en un video que compartió en su perfil de redes.

Se trata de una capacitación diseñada para mujeres que buscan emprender y desarrollarse de manera independiente sin tener que subordinarse a terceros. "Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres. Herramientas para creer en ustedes mismas y crear lo que ustedes quieran, para hacer crecer o animarse a tener sus empresas. Para tener nombre y apellido propio", detalló la conductora que pronto volverá a la pantalla de Telefe con MasterChef Celebrity.

Durante los 10 módulos, Wanda contará sus vivencias personales aquellas positivas y otras no tantas que le permitieron tener el lugar que tiene hoy en el mundo empresarial. "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida. Cuando terminen el curso, puedo asegurarles que se van a sentir una persona diferente", prometió.