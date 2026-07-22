Escandalosas declaraciones de la mamá de Wanda contra la China: "Él mismo me dijo que no la quería porque tenía olor".

Las recientes declaraciones de Nora Colosimo , madre de Wanda Nara , en el streaming de Bondi volvieron a poner en el centro de la escena la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez . La ex suegra aseguró que el futbolista tuvo una postura muy distinta sobre la actriz antes de iniciar su actual vínculo y lanzó duras acusaciones contra la pareja.

Al recordar una charla privada, la mujer relató que Icardi le confesó entre lágrimas: “Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?”. La frase se viralizó y Nora afirmó no entender cómo cambió la conducta del delantero frente a esa relación.

En el ida y vuelta con los conductores, Nora Colosimo acusó directamente al dúo: “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”. Además sostuvo que el vínculo tiene fines económicos: “Se usan, ella le saca plata. Es un negocio de ellos”. Consultada sobre si cree que Mauro Icardi aún ama a Wanda , Nora afirmó sin dudar: “Sí, para mí sí. A mí no me lo saca nadie de la cabeza”. También aseguró poseer comunicaciones privadas: “Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella, pero jamás los voy a exponer”, dijo y cerró la nota con firmeza.

Las declaraciones de Nora Colosimo reavivaron la polémica que rodea a Wanda Nara y a Mauro Icardi, con opiniones divididas en redes sociales y paneles de televisión. La madre subrayó que no hará públicas las conversaciones privadas pese a su contenido contundente y sostuvo que su objetivo es exponer lo que, a su juicio, es una maniobra en contra de su hija.

Más allá del cruce verbal, la pareja se mostró junta en redes y generó preguntas sobre su estrategia mediática. Para Nora, la alianza sería un arreglo: “Se usan, ella le saca plata. Es un negocio de ellos”, afirmó, y advirtió que la situación agravó heridas familiares tras episodios previos en Europa.

Nora Colosimo se cansó de las sospechas y habló sobre el robo en la casa de Milán

Wanda Nara vivió un triste episodio en los últimos días cuando cuatro ladrones encapuchados ingresaron a su casa en Milán, Italia para cometer un robo mientras ella disfrutaba junto a su familia de la final del Mundial 2026 en Nueva York. En torno a este episodio se generaron un sinfín de hipótesis al punto tal que, tanto la Policía como Wanda, tendrían sospechas de alguien que conoce la casa.

En medio de esta situación crítica para la familia de la mediática, la madre de Wanda, Nora Colosimo, se expresó en las redes sociales sobre el episodio para despejar dudas que se generaron en torno al caso. Principalmente, por los cuestionamientos del caso.

"Paso a agradecer a todas las personas, mis amigas y mis seguidores, que con buena educación y buen corazón se tomaron un minuto para preguntar por mis nietos y por mí. Estamos todos bien“, escribió a través de las historias de Instagram para dar detalles, y agregó: "En el entretiempo, cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa“.

"El susto y el mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen. Me presenté y realicé la denuncia ayer por la tarde“, dijo para enfrentar las críticas de quienes pusieron en duda la situación relatada. Cabe recordar que Nora se encontraba junto con los hijos de Wanda en el domicilio.