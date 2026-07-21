Escándalo con la segunda temporada de "Love Is Blind Argentina": separaciones, nuevas parejas y polémicas

Los participantes de Love is Blind se reencontraron después de un año con Wanda Nara y Darío Barassi y protagonizaron el capítulo más escandaloso del reality.

La segunda temporada de Love Is Blind Argentina se consolidó como uno de los grandes éxitos de Netflix gracias a las historias de amor que conquistaron a los espectadores durante el experimento. Sin embargo, el esperado episodio del reencuentro mostró una realidad muy distinta a la que se vio durante el programa y dejó al descubierto separaciones , nuevas parejas y polémicas que rápidamente se trasladaron a las redes sociales.

El episodio especial , estrenado el 16 de julio, reunió nuevamente a todos los participantes un año después de haber finalizado las grabaciones. Allí, los protagonistas revelaron cómo continuaron sus vidas una vez terminada la experiencia que propone demostrar que "el amor es ciego".

Uno de los momentos que más sorprendió durante el reencuentro fue la confirmación de la ruptura entre Carolina y Agustín, quienes habían sido considerados la pareja más sólida de la temporada. Durante el reality , ambos atravesaron todas las etapas del experimento, desde las cabinas hasta el altar, donde sellaron su compromiso. Incluso, a lo largo del programa se mostraron profundamente enamorados y no ocultaron sus sentimientos, llegando a decirse "te amo" en varias oportunidades.

No obstante, una vez terminadas las grabaciones, comenzaron a aparecer dificultades relacionadas con el lugar donde construirían su vida juntos. Carolina continuó desarrollando su carrera como profesora de danza en Córdoba, mientras que Agustín había manifestado su intención de cambiar de rumbo laboral y abrir un gimnasio, algo que inicialmente parecía facilitar una mudanza, aunque finalmente no ocurrió. Durante el especial, ambos confirmaron que la relación llegó a su fin y dejaron en evidencia que el presente ya no era el mismo.

El rumor sobre un nuevo romance y la respuesta de los protagonistas

Otro de los temas que dominó el reencuentro fue la consulta sobre la posibilidad de que Agustín estuviera iniciando una relación con otra participante del reality. Ante la pregunta de Darío Barassi, el exparticipante evitó confirmar la versión y respondió: "Creo que no es momento para responder eso".

Con el correr de las horas comenzaron a crecer los rumores que vinculaban sentimentalmente a Agustín con Eugenia, quien tampoco había logrado consolidar su historia con Matías durante el programa. Frente a las especulaciones, Carolina publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar cómo terminó realmente su matrimonio: "A mí no me dejaron por nadie. Yo le pedí un tiempo primero y después de ese tiempo decidimos dejarnos, pero con amor y una promesa de ser equipo juntos, cuidarnos y respetarnos, la cual yo voy a seguir cumpliendo hasta donde pueda. Lo siguiente, tema de ellos y sus valores", escribió.

Además, aclaró que el proceso legal todavía continúa: "No estamos divorciados aún, el trámite está en camino". Por su parte, Eugenia también decidió responder a las críticas y confirmó públicamente su vínculo con Agustín: "Estoy hablando desde el corazón y del amor. Ese apodo no me compete, para serlo tendría que ser mi amiga y con Caro nunca lo fuimos”.

SPOILERS DE LOVE IS BLIND



Eugenia subió su descargo, dice que no fue Tatiana porque no fue a buscar amigos al reality y que no hubo infidelidad https://t.co/Wwj1saRVvD pic.twitter.com/pkJW7IRiHv — Fefe (@fedeebongiorno) July 16, 2026

“Fuimos a un experimento para encontrar el amor, no para hacer amistades. No hubo ninguna infidelidad, ellos se separaron por sus motivos, no me compete. Lo nuestro se dio mucho después porque en el experimento te cruzás con muchas personas y pasa. Nadie tuvo intenciones de lastimar a nadie, estábamos los dos solteros, pasó meses después de su separación. Sé quién soy y los que me conocen saben lo que me costó estar en el programa porque me pasaron un montón de cosas durante eso. Me costó abrirme al amor, pasé por cosas que no deseo que a ninguna mujer le pasen y siento que me merezco esto, no matamos a nadie", sostuvo.

Gabriel "Chapa" y Lucila oficializaron su relación luego de Love is Blind

El episodio también volvió sobre otra de las historias que más repercusión generó durante la temporada. Mientras Gabriel, conocido como "Chapa", transitaba la etapa de convivencia junto a Anabel, Lucila reapareció en su vida luego de la conexión que ambos habían tenido en las cabinas y que no prosperó en un primer momento.

La presencia de Lucila durante un encuentro con excompañeros terminó modificando por completo el rumbo del participante. Gabriel decidió abandonar el experimento con Anabel y, apenas dos días después, ambos hicieron pública su relación. En el reencuentro de Netflix llegaron juntos, se mostraron de la mano y compartieron un beso frente a todos los participantes, una escena que incluso dejó entrever un gesto de desaprobación por parte de Wanda Nara.

Gabriel respondió con dureza a las críticas en redes sociales

La exposición de la nueva pareja generó una fuerte ola de comentarios negativos en redes sociales, situación que llevó a Gabriel a publicar un contundente descargo: “¿Les puedo pedir un favor a todos los haters que me están rompiendo las pelotas? ¿No me pueden dejar de romper las bolas? ¿Tan al pedo están, locos? ¿No tienen nada productivo que hacer que tienen un tecladito enfrente y escriben y a alguien que ni siquiera conocen?", expresó visiblemente molesto. Luego amplió su postura haciendo referencia a la cantidad de mensajes de odio que recibió tras el programa.

CHAPA de #LoveIsBlind Argentina hizo un descargo en Instagram: “¿No me pueden dejar de romper las bolas? Están locos ¿cómo es la cosa? Conozco una piba hace tres días, me hablo con otra y me están cancelado, mensajes de odio” pic.twitter.com/Js6JVn97yD — emi (@eeemiliano) July 14, 2026

“Conozco una piba hace tres días y me hablo con otra, y cancelado, y ustedes mensajes de odio, insultos, amenazas, racismo, de todo, eso está ok, ¿no? ¿Se dan cuenta que hacen lo que no quieren que le hagan? Vayan a hacer algo productivo y no rompan más las pelotas. Si quieren, les gusta el puterío, váyanse en grupo entre ustedes y jodan", concluyó "Chapa".

El capítulo del reencuentro dejó en claro que, un año después del experimento, las historias de Love Is Blind Argentina 2 continuaron escribiéndose fuera de las cámaras y que varios de sus protagonistas siguen dando de qué hablar tanto por sus decisiones sentimentales como por las repercusiones que generan en las redes sociales.