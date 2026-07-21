Georgina Barbarossa defendió a Nancy Pazos tras las críticas por viajar al Mundial

La presencia de Nancy Pazos en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y los medios. Luego de que Mario Pergolini cuestionara públicamente el viaje de la periodista a Estados Unidos para presenciar el partido decisivo de la Selección argentina, Georgina Barbarossa salió en su defensa y respondió con firmeza a las críticas.

La conductora fue consultada sobre el tema durante una entrevista con Intrusos y no dudó en respaldar a quien fue su compañera de trabajo durante varios años. En sus declaraciones, rechazó que se cuestione a Pazos por haber disfrutado del evento deportivo mientras mantiene una postura crítica sobre distintas problemáticas sociales y económicas que atraviesa el país.

Al ser consultada por los comentarios de Mario Pergolini, Barbarossa consideró que una cosa no invalida la otra y recordó que, una vez terminado el evento deportivo, la realidad cotidiana continúa: “Ahora vemos la realidad, se nos pasa la alegría y aumentó el colectivo y todo eso que tenemos que decir en el programa”, expresó. Sin embargo, fue todavía más contundente cuando defendió el derecho de Nancy Pazos a viajar con el dinero obtenido gracias a su trabajo: “¿Por qué le pegan tanto a Nancy? Mario dejate de joder, Nancy tiene tanto derecho como vos de ir al Mundial porque la guita se la ganó ella, no se la regaló nadie”, sostuvo.

Durante la entrevista, Georgina Barbarossa también destacó el recorrido profesional de la periodista y cuestionó que sus decisiones personales sean juzgadas por sus opiniones políticas o sociales: “Trabaja como una bestia desde muy joven y tiene todo el derecho del mundo, por más ideología que tenga, de ir a donde se le dé la gana”, afirmó. La conductora dejó en claro que, a su entender, el esfuerzo laboral de Pazos le permite disfrutar de los logros personales sin que eso deba convertirse en motivo de cuestionamientos públicos.

Otro de los ejes de la entrevista giró en torno a si Nancy Pazos debía haberse mostrado celebrando la final del Mundial en medio de la situación económica que atraviesa la Argentina. Frente a esa consulta, Barbarossa volvió a rechazar las críticas y calificó ese planteo como una mirada equivocada: “¿Por qué no? Me parece una estupidez eso, un concepto antiguo”, respondió sin dudar. Además, insistió en que la periodista no realizó ninguna acción reprochable y volvió a remarcar que el viaje fue financiado con recursos propios:“Basta de pegarle a Nancy, se pagó ella la entrada”, manifestó.

Georgina Barbarossa amplió su reflexión

Sobre el cierre de la entrevista, Georgina Barbarossa amplió su reflexión y sostuvo que una persona puede involucrarse con distintas problemáticas sociales sin dejar de disfrutar de momentos personales. En ese sentido, remarcó que preocuparse por temas de actualidad no implica renunciar a viajar o cumplir objetivos personales: “Por más que esté preocupada por los jubilados, por el Garrahan, por los discapacitados y por un montón de cosas, ¿por qué no podés viajar y darte los gustos?”, concluyó.

Las declaraciones de la conductora volvieron a poner en el centro del debate la polémica que surgió tras la presencia de Nancy Pazos en la final del Mundial 2026. Mientras algunos cuestionaron la decisión de la periodista por considerar que resultaba contradictoria con sus posiciones públicas, otros respaldaron su derecho a disfrutar de un viaje realizado con recursos propios, una postura que Georgina Barbarossa defendió de manera enfática.