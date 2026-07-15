Marcelo Tinelli desafió a Pergolini a subirse a un ring de "Párense de manos": ¿qué le respondió Mario?

El conductor de Infobae no dudó en tirarle el desafío a su colega de eltrece .

El conductor de Infobae, Marcelo Tinelli , sorprendió a su audiencia hace unos días al plantear la posibilidad de subirse a un ring con su colega Mario Pergolini , histórico rival en las batallas por el rating en el prime time de la televisión argentina, ante la pregunta de los integrantes de Paren la mano, quienes organizan el evento boxístico Párense de manos con influencers y famosos.

Desde su ciclo de streaming por Infobae, el famoso streamer Luquitas Rodríguez confirmó que el próximo evento de boxeo está programado para el mes de diciembre, el cual podría tener diez combates, y ahí el conductor sorprendió con su comentario.

"Todos (los hijos) me dicen: 'papá, un día tenés que pelear vos ahí'. Yo digo: 'yo no voy a boxear ahí, me van a cag.. a trompadas'", dijo entre risas el animador. "¿Con Mario Pergolini te ves chances?", le consultaron a Marcelo Tinelli , quien respondió al instante desafiante: "¿Vos quéres que diga lo que siento? Para mí no me dura ni medio round. Por ahí él me tira una piña y quedo tirado como un pelot...".

Mario Pergolini le respondió a Marcelo Tinelli #Chisme pic.twitter.com/0oF0uhySVj — Chisme (@somoschisme) July 15, 2026

Lo cierto es que desde su programa No preguntes por Rusia por Vorterix, Mario Pergolini le respondió a su colega sobre su desafío para el evento de boxeo que reúne a famosos. "Tuve un desafío", dijo el conductor. Y le preguntaron al instante: "¿Hay que hacer algo con eso o quedarse callado?", le preguntaron. Y ahí Pergolini descartó cualquier chance de subirse a un ring.

"No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años", cerró el conductor, descartando el desafío deportivo de su colega.

Tinelli se reencontró con El Oso Arturo en Miami

Marcelo Tinelli protagonizó uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 al reencontrarse en Miami con el emblemático Oso Arturo, el inolvidable personaje que marcó una generación durante la época dorada de Videomatch.

Después de casi dos décadas sin compartir pantalla, ambos revivieron la dinámica que los convirtió en una de las duplas más queridas de la televisión argentina. El resultado fue una combinación de humor, nostalgia y escenas que rápidamente despertaron recuerdos entre quienes crecieron viendo el programa. Antes de la aparición del personaje en el programa que conduce "Infobae Mundial", Tinelli preparó el terreno con una presentación cargada de ironía. Con su característico humor, aseguró que esperaba una reconciliación con Arturo, recordando las permanentes bromas que recibía durante los años de Videomatch.

Incluso bromeó con que había consultado la situación con su psicólogo y su psiquiatra, aunque el inconveniente seguía siendo el mismo: el Oso Arturo nunca habla. También siguió el juego al explicar que el personaje se había mudado a Estados Unidos, en clara referencia a la vida de Javier Adarvez, el actor que durante años estuvo dentro del traje.

Vestido con la camiseta de la Selección Argentina y sus tradicionales lentes de sol, el Oso Arturo apareció al ritmo del rock, ignoró los intentos de abrazo de Tinelli y respondió únicamente con gestos, levantando los anteojos para expresar fastidio. Marcelo no pudo contener la risa mientras improvisaba un diálogo con el personaje, quien simuló preguntarle qué hacía en Miami, miró el reloj como insinuando que debía irse y hasta le hizo señas pidiéndole dinero, manteniendo intacta la esencia humorística que lo hizo famoso.