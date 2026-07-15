El extraño mensaje de la Embajada Británica antes del partido con Inglaterra: ¿fue un mal chiste para Argentina?

En sus redes sociales, compartió un particular mensaje donde afirmó que "el horno no está para bollos". El comunicado completo.

Estados Unidos se prepara para un partido más que especial entre Argentina e Inglaterra por el cual llevan adelante un protocolo de seguridad más que especial por el ruido que se generó en la previa y entendiendo que, debido a la disposición de la FIFA, habrá hinchas de ambas selecciones que buscarán el pase a la final del Mundial 2026 .

Más allá de esto, en Argentina también hay recomendaciones sobre los festejos. En las últimas horas sorprendió un particular mensaje que lanzó la Embajada Británica en Argentina, a cargo de David Cairns, con un comunicado llamativo en sus redes oficiales, donde aplicó el humor para hacerle llegar a los hinchas una serie de pedidos.

"Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes", dijo en un tono jocoso con el cual, aparentemente, se buscó una conexión con los ciudadanos de forma más humorística para llegar a los hinchas.

Sumado a esto, lanzó un importante comunicado con distintas recomendaciones y un punteo particular donde alega, en uno de sus puntos, que "el horno no está para bollos". Esto ocurre en un contexto donde las repercusiones del partido tienen un contexto marcado por la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, en una guerra hecha en 1982.

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El comunicado completo de la Embajada

Dear British Embassy's Community Manager (Estimado administrador de la comunidad de la Embajada Británica),

De cara a la semifinal del Mundial de mañana, le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada:

En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto.

En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes.

El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, "the oven is not ready for buns" ( "el horno no está para bollos").

Atentamente,

His Majesty's Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture (Oficina de Su Majestad para la eventualidad de un partido entre Inglaterra y Argentina en la Copa del Mundo)

La Mano de Dios: qué decía Maradona sobre su gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986

Argentina se paralizará este martes por el partido que disputará la selección, nada más y nada menos que ante Inglaterra, por la semifinal en la que buscará el pase a la final del Mundial 2026. Todos estarán pendiente a lo que ocurra en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, donde ambas selecciones volverán a cruzarse en un duelo que hace recordar la histórica presentación de Diego Armando Maradona en México 1986.

Aquella vez, Diego fue el líder de una selección que superó 2-1 a los ingleses cuando todavía era reciente lo sucedido en la guerra por las Islas Malvinas. En un estadio Azteca repleto, Maradona marcó "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo" para conseguir la victoria y quedar en la historia del fútbol mundial. Un momento especial que nunca fue olvidado.

Las palabras de Diego sobre aquel encuentro

Ni el propio Maradona pudo superar con el paso del tiempo lo que había hecho en ese partido cargado de emoción. Años más tarde, cuando era entrenador de Gimnasia de La Plata en 2020, el Diego habló sobre el partido y contó cómo fue el histórico gol con la mano.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher... todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa Sansom”, inició su relato y luego reveló: "Cuando vi que iba para arriba, dije: ‘No la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces empiezo a gritar ‘¡gol, gol!’”.

Coordinar con sus compañeros, sorprendidos por lo visto, fue todo una hazaña: “Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrazame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me preguntó: ‘¿No me digas que fue con la mano?’. Y le respondí: ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’”, recordó.