La Mano de Dios: qué decía Maradona sobre su gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986

El duelo de semifinales entre Argentina e Inglaterra hizo recordar la mítica presentación de Maradona en el certamen ecuménico que luego terminaría consiguiendo. Qué dijo hace algunos años sobre sus goles históricos.

Argentina se paralizará este martes por el partido que disputará la selección , nada más y nada menos que ante Inglaterra , por la semifinal en la que buscará el pase a la final del Mundial 2026 . Todos estarán pendiente a lo que ocurra en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, donde ambas selecciones volverán a cruzarse en un duelo que hace recordar la histórica presentación de Diego Armando Maradona en México 1986.

Aquella vez, Diego fue el líder de una selección que superó 2-1 a los ingleses cuando todavía era reciente lo sucedido en la guerra por las Islas Malvinas. En un estadio Azteca repleto, Maradona marcó " La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo" para conseguir la victoria y quedar en la historia del fútbol mundial. Un momento especial que nunca fue olvidado.

Ni el propio Maradona pudo superar con el paso del tiempo lo que había hecho en ese partido cargado de emoción. Años más tarde, cuando era entrenador de Gimnasia de La Plata en 2020, el Diego habló sobre el partido y contó cómo fue el histórico gol con la mano.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher... todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa Sansom”, inició su relato y luego reveló: "Cuando vi que iba para arriba, dije: ‘No la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces empiezo a gritar ‘¡gol, gol!’”.

Coordinar con sus compañeros, sorprendidos por lo visto, fue todo una hazaña: “Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrazame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me preguntó: ‘¿No me digas que fue con la mano?’. Y le respondí: ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’”, recordó.

Las formaciones probables para la semifinal del Mundial 2026

Lionel Scaloni afronta el cruce con dos dudas de titularidad. En el lateral derecho aparecen Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y en la mitad de la cancha se define entre Alexis Mac Allister o Nicolás González para acompañar a Enzo Fernández.

Las formaciones probables de Argentina serían: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.