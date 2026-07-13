El tremendo detalle que ilusiona para el duelo ante Inglaterra y recuerda a Maradona en el Mundial 86

La AFA hizo un pedido especial de cara al duelo de semifinales del Mundial 2026 que ya tiene fecha definida para no romper la cábala frente a los ingleses. El "elijo creer" ya está en marcha.

Lionel Messi tendrá un capítulo histórico como inédito en su carrera deportiva: por primera vez será rival de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 en un duelo cargado de emoción por la historia y el deseo de conseguir un nuevo trofeo. Inevitablemente, las comparaciones con el cruce del Mundial México 1986, que tuvo a Diego Armando Maradona como protagonistas por dos de los goles más recordados en la historia del deporte, aparecen en la previa al duelo.

En torno al duelo decisivo se generó el "elijo creer", detalles que parecen sin sentido pero que dan una confianza particular en los hinchas que se ilusionan con terminar el certamen ecuménico de la mejor manera. Para ponerle un poco más de mística y no romper cábalas, la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) hizo un pedido más que especial a la FIFA de cara al duelo ante los ingleses.

Según se conoció, la entidad argentina pidió jugar con la camiseta azul con negro, para no romper con la historia. Es que tanto en los triunfos conseguidos en México 1986 (cuartos de final) y Francia 1998 (octavos de final), el seleccionado utilizó camisetas de color azul oscuro. Sin embargo, en Inglaterra 1966 Corea-Japón 2002 fue derrotado y utilizó la tradicional camiseta celeste y blanco.

Aquel duelo del 86' tuvo a un Maradona estelar marcando un doblete histórico, con "el gol del siglo" y "la mano de dios", dos tantos que quedaron grabado por siempre debido a que el duelo ocurrió años posteriores a la guerra entre ambos países por las Islas Malvinas.

El otro "elijo creer" de Argentina para el duelo

Lo positivo que entrelaza cada uno de los partidos es que a los tres partidos donde Argentina salió victoriosa, llegó como invicta tras ganar los tres partidos de la primera ronda.

El historial en Mundiales del picante duelo entre Argentina e Inglaterra

La Scaloneta ya tiene rival en semifinales del Mundial 2026. Después de eliminar a Suiza con otra victoria agónica, la Argentina se medirá ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, reeditando un clásico intercontinental que no se veía en un Mundial desde hace 24 años.

Será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de las Copas del Mundo. El historial, hasta ahora, sonríe ligeramente a los británicos: tres victorias inglesas, una argentina y un empate que la Albiceleste terminó definiendo a su favor desde los doce pasos.

Pero los números fríos no cuentan toda la historia. Porque cada uno de esos cruces tuvo su propia dosis de dramatismo, polémica y pasión desbordada.

Chile 1962: el primer capítulo

Todo empezó en Rancagua, por la fase de grupos del Mundial de Chile. Argentina ya había sumado una victoria ante Bulgaria, pero Inglaterra necesitaba ganar para seguir con vida tras caer ante Hungría. Y ganó: 3 a 1 con goles de Ron Flowers -de penal-, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que José Sanfilippo descontó sobre el final para los argentinos . La Albiceleste terminó despidiéndose temprano del torneo.

Inglaterra 1966: el episodio que cambió el fútbol

Cuatro años después, el escenario fue Wembley. Y el partido, por los cuartos de final, pasó a la historia por una de las polémicas más recordadas del fútbol mundial. El capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado a los 35 minutos del primer tiempo por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, quien interpretó una actitud desafiante del jugador .

En aquella época no existían las tarjetas amarillas ni rojas. Rattín, que había pedido un intérprete para entender las decisiones arbitrales que consideraba injustas, se negó a abandonar el campo durante casi diez minutos. Luego, ya en el camino a los vestuarios, se sentó en la alfombra roja destinada a la Reina Isabel II -sin saberlo- y estrujó un banderín de córner con la bandera británica.

Geoff Hurst marcó el único gol del partido a los 78 minutos y Argentina quedó eliminada. El entrenador inglés Alf Ramsey calificó a los argentinos como "animales", una frase que resonó durante décadas . Pero el episodio también tuvo un efecto inesperado: el responsable arbitral de la FIFA, Kenneth Aston, inspirándose en los semáforos, creó el sistema de tarjetas amarillas y rojas que se implementaría al año siguiente .

México 1986: la revancha divina

Veinte años después, el destino volvió a cruzar a ambos países en cuartos de final. Pero esta vez el contexto era otro: apenas cuatro años después de la guerra de Malvinas, la herida seguía abierta. Diego Armando Maradona tuvo su tarde épica con una actuación determinante.

El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Maradona marcó los dos goles más famosos de la historia del fútbol. El primero, con su mano izquierda -la "Mano de Dios"- y el segundo, cuatro minutos después, tras una gambeta increíble a cinco jugadores ingleses que la FIFA elegiría como el "Gol del Siglo" .

Gary Lineker descontó sobre el final, pero Argentina ganó 2 a 1 y encaminó su segundo título mundial. Para los argentinos, ese triunfo valió más que la propia Copa.

Francia 1998: épica en Saint-Étienne

El siguiente capítulo llegó en octavos de final. Fue un partido de locos: Gabriel Batistuta abrió la cuenta de penal a los 6 minutos, Alan Shearer empató desde los doce pasos y un jovencísimo Michael Owen anotó un golazo que lo lanzó al estrellato . Pero Javier Zanetti, en una jugada preparada de tiro libre, empató 2 a 2 sobre el final del primer tiempo.

Gol de Zanetti a Inglaterra, Mundial 1998.https://t.co/Cm37GPYXOl — Futbol Retro ARG (@FutbolRetroAr) June 28, 2026

En el segundo tiempo, David Beckham fue expulsado por una patada a Diego Simeone . A pesar de jugar con uno menos, Inglaterra resistió los 120 minutos. En los penales, Carlos Roa se convirtió en héroe: atajó el remate de Paul Ince, David Batty falló el suyo y Argentina se impuso 4 a 3 . Passarella y sus jugadores festejaron como si hubieran ganado el Mundial.

Corea-Japón 2002: el golpe de Beckham

El último antecedente no fue nada grato para la Argentina. En la fase de grupos, ambas selecciones llegaban como candidatas. David Beckham se tomó revancha de su expulsión cuatro años antes y, desde el punto penal, marcó el 1 a 0 definitivo para Inglaterra sobre el final del primer tiempo .

Esa derrota terminó siendo un golpe durísimo: Argentina, que había llegado como una de las grandes favoritas, quedó eliminada en primera ronda tras empatar con Suecia en el último partido del grupo. Un final amargo para una generación que prometía mucho.

Ahora, 24 años después, la historia vuelve a escribirse. Argentina e Inglaterra se enfrentan en una semifinal, con un boleto a la final del Mundial 2026 en juego. ¿La Albiceleste tomará revancha de aquel 2002?