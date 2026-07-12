El llamado de atención de Lionel Scaloni antes de las semifinales contra Inglaterra: "No busquemos otra cosa"

Lionel Scaloni dejó un mensaje claro después de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. Tras la trabajada victoria por 3-1 frente a Suiza en el tiempo suplementario, el DT analizó el rendimiento de su equipo y comenzó a palpitar el cruce ante Inglaterra.

Sin embargo, evitó alimentar cualquier condimento extradeportivo y fue contundente al definir el próximo desafío: “El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa . Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol”.

El técnico reconoció que la Albiceleste atravesó uno de los encuentros más complejos del torneo y valoró especialmente la capacidad del plantel para sobreponerse a la adversidad. “Hoy sufrimos. Sabíamos que Suiza era un equipo muy físico. Son capaces de salir de ciertas situaciones. La suerte estuvo de nuestro lado, es la realidad ”, afirmó.

Scaloni, TAJANTE de cara al cruce con Inglaterra en semis: "EL MESNSAJE ES QUE ES UN PARTIDO DE FÚTBOL, NO BUSQUEMOS OTRA COSA". pic.twitter.com/zFQhPFNmIU

Además, destacó que la expulsión de Breel Embolo modificó el desarrollo del encuentro: “A ellos les expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Tenemos cosas para mejorar. Dicho esto, lo que consiguió el equipo es histórico, estar en una final... semifinal, perdón, nuevamente”.

El pujatense también insistió en que el rival de la próxima instancia no cambia la preparación del equipo. “Da igual que el rival sea Inglaterra o Noruega. Nos vamos a encontrar esto. Es un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador. Ahora vamos a recuperarnos, que eso es lo más importante”, explicó.

Scaloni y la diferencia entre esta selección y los campeones de Qatar 2022

En ese sentido, elogió la fortaleza mental de sus futbolistas y aseguró que el grupo aprendió a convivir con la presión. “Yo ya sé el grupo que llevamos. Sé de qué están hechos, que cualquier adversidad no nos va a hacer cambiar. Sabía que después del empate la cosa pintaba negra y sabíamos que había que seguir sufriendo”, expresó. Además, comparó esta experiencia con la vivida en Qatar 2022: “En Qatar éramos novatos, sobre todo yo. Ahora conservamos la calma sabiendo que no vamos a bajar los brazos”.

LIONEL SCALONI:



"EL PANORAMA PINTABA FEO Y HOY PODEMOS DECIR QUE ESTAMOS EN SEMIFINALES. Y SOLO ES GRACIAS A LOS JUGADORES".pic.twitter.com/KCZZfH71JX — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 12, 2026

El entrenador también explicó que la apuesta ofensiva del tramo final respondió a la ambición del equipo de evitar una definición por penales. “Ganamos por ambición, porque no queríamos ir a los penales. Dijimos que lo íbamos a ganar, meterse eso en la cabeza es positivo. Fue por el aspecto emocional y las ganas de ganar, no tanto por el juego”, señaló. Para el estratega, esa mentalidad competitiva terminó marcando la diferencia en un partido que exigió al máximo al campeón del mundo.

Pensando en lo que viene, el técnico pidió disfrutar el presente sin perder de vista la dificultad del desafío. “Ahora pensemos en que estamos en semifinales, que es para estar satisfechos. Es un lugar privilegiado del fútbol que damos por descontado, pero no es tan fácil ”, sostuvo. Y cerró con un mensaje que resume la filosofía de este ciclo: “Vamos hasta el final, con la última fuerza que tengamos. Si lo logramos, perfecto. Y si no, lo vamos a intentar, que no quede ninguna duda”.