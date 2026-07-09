Mario Kempes contó qué le falta al ciclo Scaloni para ser la mejor Selección argentina de la historia

El matador reveló en diálogo con el streaming de Bolavip los detalles de su análisis con respecto al ciclo del entrenador que tiene como referente futbolístico a Lionel Messi.

El ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina da que habar. Los números hablan por sí solo y hacen que el exjugador nacido en Pujato, Santa Fe se meta en la historia grande del seleccionado como DT y sea comparado con actuaciones como César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo .

A diferencia de esta comparación, Scaloni todavía sigue en el cargo que ocupa desde finales de 2018 cuando la Federación inició un proceso de transición tras épocas oscuras donde los malos resultados afloraban y el clima era turbulento en los distintos aspectos que lo rodean. Sin embargo, más allá de los números que son elocuentes, para muchos todavía no ha alcanzado los números suficientes para ser el mejor proceso en la historia de la Selección.

En diálogo con el streaming de Bolavip , el exjugador considerado como uno de los mejores en la historia del país, hizo referencia a qué le falta para meterse en la historia como el mejor ciclo en la historia del seleccionado.

“Si Scaloni y esta hermosa banda que tiene Argentina consiguen el bicampeonato del mundo, van a ser los mejores de la historia y todos lo vamos a festejar”, soltó desde Estados Unidos donde acompaña al equipo que jugará los cuartos de final del certamen ecuménico ante Suiza el próximo sábado.

"Si Scaloni y esta hermosa banda que tiene Argentina consiguen el bicampeonato del mundo, van a ser los mejores de la historia y todos lo vamos a festejar"



Mario Alberto Kempes en Modo Mundial. pic.twitter.com/enyS1wf8nI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 8, 2026

Los números de Scaloni en la Selección

Dirigió 101 partidos

78 victorias, 14 empates y 9 caídas

Títulos: Copa América en 2021 y 2024, Mundial de Qatar en 2022 y Finalissima 2022

Para agarrarse la cabeza: la terrible noticia que recibió la Selección argentina en medio del Mundial 2026

Argentina vive las mejores horas desde que inició el Mundial 2026 por la victoria agónica, y casi impensada por el trámite del encuentro, de la Selección ante Egipto para clasificar a los cuartos de final, donde ya tiene rival confirmado.

Es que tenía un pie afuera con el 0-2 que tenía en contra a falta de diez minutos para que se cumplan los 90 minutos de partido, pero un cierre luminoso del equipo hizo que el resultado se revierta con un 3-2 definitivo. Aquella angustia se convirtió en una felicidad incalculable.

Más allá de que la continuidad en el certamen ecuménico es lo más importante, el seleccionado recibió una dura noticia en torno al posicionamiento del seleccionado a nivel mundial.

Qué pasó

A pesar de la victoria 3-2 ante los egipcios, la selección argentina dejó de ser la número uno en el ranking de seleccionados que regula la FIFA. Por el resultado argentino y la victoria de Francia por 1-0 ante Paraguay, los europeos llegaron a los 1925.86 puntos para tomar el lugar más alto del ranking.

Un escalón por detrás de los franceses sigue la Scaloneta, con 1925.15 puntos, una diferencia mínima que podría cambiar en el torneo que actualmente se está realizando en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, este cambio en medio de la cita ecuménica, mantiene sin cuidado a la selección que lidera futbolísticamente Messi debido a que el enfoque está puesto en la defensa del título.