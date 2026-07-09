Mundial 2026: dos periodistas pelearon en plena conferencia, previa a Francia-Marruecos

Un insólito episodio protagonizó la previa de Francia vs. Marruecos , el partido que abre los cuartos de final del Mundial 2026 este jueves en Boston. Mientras Brahim Díaz respondía preguntas sobre el desafío ante Les Bleus, dos periodistas presentes en la sala comenzaron una discusión que interrumpió por completo la conferencia de prensa.

El futbolista de 26 años, sorprendido por la situación, se tomó con humor el momento de tensión. Entre risas, reconoció que había perdido el hilo de sus propias declaraciones: "se me olvidó la pregunta" , admitió ante los presentes, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Más allá del incidente, el volante marroquí sí pudo dejar definiciones claras sobre el cruce ante los europeos. Brahim Díaz remarcó que el objetivo de Marruecos es ganar, sin importar que eso implique enfrentar a dos de sus propios compañeros de club: Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé , ambos también en el Real Madrid.

‼️Interrumpen la rueda de prensa de BRAHIM DÍAZ por una PELEA



La cara del jugador de Marruecos lo dice todo pic.twitter.com/oaWCqEePCh — Diario SPORT (@sport) July 9, 2026

El futbolista explicó que no se trata de figuras individuales, sino del resultado colectivo, y remarcó la buena relación personal que mantiene con ambos jugadores franceses, más allá de que ese vínculo quede en pausa durante el partido. Se mostró confiado en el funcionamiento de su selección de cara al choque.

Cómo llegan Marruecos y Francia

Marruecos llega a este cruce con la ilusión de repetir, o incluso mejorar, su histórica actuación en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales del Mundial. Brahim Díaz, formado en las divisiones inferiores del Manchester City y hoy titular indiscutido en el Real Madrid, es una de las principales cartas de gol y creación del combinado africano en este torneo.

El duelo entre ambas selecciones representa además una revancha directa: fue justamente Francia quien eliminó a Marruecos en la semifinal de la última Copa del Mundo, con un resultado de 2-0.

Francia, dirigida por Didier Deschamps, llega a este partido invicta en el torneo y con Kylian Mbappé como principal figura ofensiva. El enfrentamiento entre excompañeros de Real Madrid promete ser uno de los puntos más seguidos del partido, en un plantel galo que también integra a otros referentes del clásico madridista.

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves desde las 17 horas de Argentina en Boston, en el partido que abre la ronda de cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a semifinales, donde espera el vencedor de España-Bélgica.