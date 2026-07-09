Mundial 2026: Francia y Marruecos juegan los cuartos de final, con revancha de Qatar 2022

Les Bleus y los Leones del Atlas se enfrentan este jueves en Boston por un lugar en semifinales, en la revancha de la última Copa del Mundo.

Francia y Marruecos abren este jueves la ronda de cuartos de final del Mundial 2026 . Las dos selecciones se cruzan en Boston con un antecedente reciente, la semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando el conjunto europeo se impuso 2-0 en camino a la final que perdería por penales ante Argentina.

El partido se juega desde las 17 horas de Argentina (16 en Chile, Bolivia y Venezuela; 15 en Ecuador, Perú y Colombia; 14 en México y Centroamérica; 22 en España). La transmisión estará a cargo de DSports y Paramount para el público argentino, mientras que en el resto de Latinoamérica se podrá seguir por DSports.

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega como uno de los principales candidatos al título. Ganó sus cinco partidos en tiempo regular del torneo: superó a Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos, y a Suecia y Paraguay en los playoffs. Acumula 14 goles a favor, con Kylian Mbappé como gran figura ofensiva y autor de siete tantos en el certamen.

Marruecos, por su parte, busca repetir la histórica actuación de Qatar 2022, cuando llegó hasta las semifinales. Bajo la conducción de Mohamed Ouahbi, el equipo africano igualó 1-1 con Brasil en el debut, venció 1-0 a Escocia y goleó 4-2 a Haití, clasificando como segundo de su grupo. Después eliminó a Países Bajos por penales en los 16avos y a Canadá en octavos.

El ganador de este cruce avanzará a semifinales, donde espera el vencedor de España-Bélgica, que se enfrentan este viernes en Los Ángeles. Francia buscará su tercera final consecutiva de un Mundial, después de haber sido campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Marruecos, en tanto, intentará superar por primera vez en su historia la barrera de los cuartos de final.

El historial entre ambas selecciones favorece a los europeos: además del triunfo en la semifinal de Qatar 2022, Francia ganó los tres antecedentes previos entre ambos equipos. Esta será la primera vez que se enfrenten en unos cuartos de final de una Copa del Mundo.

Las probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil Al Aynaoui; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz y Soufiane Rahimi.

Mañana viernes se completa la ronda con España-Bélgica, mientras que el sábado se jugarán Noruega-Inglaterra y el esperado Argentina-Suiza.