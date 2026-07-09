Bombazo: Boca podría perder a una figura que tendría todo acordado con un gigante de Europa

Un futbolista de renombre en la institución habría llegado a un acuerdo con un club de alto vuelo. Cuál es el dinero que podría desembolsar.

Boca fue contundente en el mercado de pases avanzando con una limpieza de nombres en el plantel para desterrar a quienes no serán tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, como Ander Herrera , Edinson Cavani , Agustín Martegani, la relegación de los laterales derecho Marcelo Weigandt y Barinaga . Lo cierto es que el regreso del fútbol argentino está más cerca que nunca y los clubes siguen poniéndose a punto con lo que hasta el momento tienen.

Pero la depuración sigue en el xeneize. Luego de dejarlo colgado por un momento y darle un ultimátum para su carrera , un jugador avanzó con sus pretensiones entre seguir en el club o emigrar al fútbol europeo. En las últimas horas se conoció que tendría todo acordado para firmar con un club grande de Europa.

Según trascendió desde Italia, a través del periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano , el habilidoso delantero Exequiel Zeballos tendría todo acordado con el Napoli, equipo donde supo brillar Diego Armando Maradona, convirtiéndose en un ícono del club, como también argentinos como Gonzalo Higuaín, entre otros.

Sin embargo a este acuerdo le falta una parte importante: la negociación con Boca, debido a que los napolitanos no hablaron con el club de La Ribera. Si bien todavía no hay una oferta formal, se estima que el club italiano podría desembolsar cerca de 10 millones de dólares, una gran oportunidad para el club debido a que estaba abierto a una renovación o a la venta al exterior.

Napoli have agreed personal terms with Exequiel Zeballos as potential signing for this summer.



Club to club talks yet to start as deal subject to sales for Napoli, including Noa Lang and more players to leave.



Zeballos wants Napoli, as @Tato_Aguilera reported last week.… pic.twitter.com/GSPwv72gyO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Las definiciones del Vasco Arruabarrena tras el partido de Boca: "Tengo cara de buenito, pero soy exigente"

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena habló tras el primer partido de su segundo ciclo como entrenador de Boca. Fue después del triunfo 1 a 0 ante Athletico Paranaense en Salta, y el DT no se guardó nada sobre el presente del plantel.

El encuentro, disputado en el marco del Desafío de Invierno, sirvió como prueba general antes del debut oficial del nuevo ciclo. Boca superó al equipo brasileño con un golazo de Lautaro Blanco y cerró la noche con un triunfo que, según el propio DT, quedó rápidamente en segundo plano frente al análisis que hizo del momento del equipo.

Las primeras definiciones de Arruabarrena en Boca

El entrenador se mostró conforme con el plantel, aunque fue honesto sobre el flojo cierre del semestre anterior: "No se viene de un buen semestre, hay que trabajar", lanzó, marcando que el equipo llega golpeado y que la exigencia será máxima desde el arranque.

De todas formas, dejó en claro que la vara no se negocia en cuanto a objetivos. Consultado por el esquema táctico, entre el 4-3-3 y el 4-3-2-1, reconoció que el estado del campo de juego condicionó el funcionamiento del equipo, aunque remarcó la idea de juego que pretende imponer de cara al segundo semestre.

El mercado de pases y su relación con Delgado y Riquelme

Arruabarrena también se refirió al vínculo que mantiene con la dirigencia. Confirmó que sostiene un diálogo permanente con Juan Román Riquelme y con Marcelo Delgado para seguir de cerca las negociaciones del mercado de pases, aunque evitó dar precisiones sobre los nombres que sigue el club.

Sobre su relación diaria con Delgado, su mano derecha en el cuerpo técnico, el Vasco bromeó: "Tengo carita de bueno, pero soy exigente y bastante cabeza dura", dejando un mensaje claro hacia adentro del plantel sobre el nivel de trabajo que pretende instalar.

RODOLFO ARRUABARRENA:



"NO SE VIENE DE UN BUEN SEMESTRE. Hay que TRABAJAR y TRABAJAR, lo que quiero es que el HINCHA se sienta IDENTIFICADO".pic.twitter.com/2Gkd9MlylR — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 9, 2026

El DT también fue consultado sobre el perfil de jugador que busca potenciar. Según trascendió, remarcó que un futbolista de Boca "debe tener personalidad", más allá de la edad o las condiciones técnicas, y adelantó que espera algunas llegadas que le den un salto de calidad al plantel.

Con el redebut oficial cada vez más cerca, Arruabarrena empieza a delinear el equipo que quiere: uno con el que el hincha se sienta identificado. Hay plantel, hay objetivo declarado y hay autocrítica, aunque también quedó una advertencia clara: el semestre arranca cuesta arriba.

El próximo compromiso oficial del Xeneize será el jueves 16 de julio ante Sarmiento de Junín, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el que Arruabarrena tendrá su verdadero debut competitivo en este segundo ciclo al frente del club.