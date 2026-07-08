Boca le ganó a Paranense en el regreso del Vasco Arruabarrena, con un golazo de Blanco

Rodolfo Arruabarrena marcó su retorno al Xeneize en un amistoso ante Athletico Paranaense que se disputó en Salta.

El Boca de Rodolfo Arruabarrena tuvo su primera presentación con una victoria en Salta. En un amistoso que sirvió como prueba general antes del debut oficial, el Xeneize superó 1-0 a Athletico Paranaense con un gran gol de Lautaro Blanco , que sacó un potente zurdazo desde afuera del área para marcar la diferencia.

El encuentro perdió ritmo en el tramo final, especialmente después de la expulsión del arquero Santos por una dura patada sobre Leonel Flores . Más allá de eso, el Vasco pudo observar a buena parte del plantel gracias a los 11 cambios permitidos y empezó a sacar conclusiones de cara al partido del jueves 16 de julio ante Sarmiento , por Copa Argentina .

El inicio tuvo poco ritmo y Athletico Paranaense manejó algo más la pelota, mientras Boca se acomodaba con un 4-3-3 en ataque y retrocedía en 4-1-4-1. La primera llegada clara del Xeneize apareció a los 17 minutos, con Lautaro Blanco desbordando por izquierda y buscando a Miguel Merentiel con un centro que terminó en manos del arquero.

El equipo brasileño respondió a los 20 minutos con una entrada peligrosa de Stiven Mendoza, que envió un centro bajo para Renan Peixoto, aunque la definición se fue cerca ante la salida de Leandro Brey. Boca golpeó poco después: a los 28, tras una mala salida rival y un pase atrás de Santiago Ascacibar, Lautaro Blanco sacó un zurdazo desde afuera del área para marcar el 1-0.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Impresionante zurdazo de Lautaro Blanco para marcar el 1-0 de Boca a Athletico Paranaense en el amistoso en Salta y el primer gol del nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rCL1vo1D39 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026

Boca tuvo un arranque complicado en el segundo tiempo. A los 2 minutos, una mala salida de Figal le dejó una chance clara a Rivaldo, que definió apenas afuera. Poco después, Athletico Paranaense volvió a acercarse con un lateral al área que obligó a Leandro Brey a salir para cortar el centro, en una acción bien pensada pero mal ejecutada por el equipo brasileño.

El partido cambió a los 15 minutos del complemento, cuando Santos salió muy lejos del arco y golpeó con violencia a Leonel Flores mientras intentaba despejar. La patada descendente del arquero de Athletico Paranaense derivó en expulsión directa y dejó al visitante con un jugador menos.

¡¡¡ROJA A SANTOS POR UNA PATADA TREMENDA CONTRA FLORES!!! El arquero de Athletico Paranaense se fue expulsado tras esta acción contra el juvenil de Boca.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wwbsVdYMkk — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026

Boca tuvo una chance clara para ampliar la ventaja a los 17 minutos, cuando Ángel Romero ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo y estuvo a centímetros de convertirse en el segundo. La respuesta de Athletico Paranaense llegó tres minutos después, con un remate potente de Joao Cruz desde la puerta del área que obligó a Leandro Brey a una gran atajada para sostener el 1-0.

Así, el Xeneize cerró la noche con una victoria útil para empezar a darle forma al ciclo de Arruabarrena. Más allá del golazo de Lautaro Blanco y de algunas apariciones importantes de Brey para sostener el arco en cero, el amistoso dejó minutos para casi todo el plantel, señales del esquema que pretende el Vasco y una primera prueba superada

Las formaciones iniciales de Boca y Athletico Paranaense

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Athletico Paranaense: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Lucas Esquivel, Fernando; Felipinho, Bruno Zapelli, Giuliano; João Cruz, Alan Kardec y Luiz Fernando. DT: Odair Hellmann.