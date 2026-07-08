Franco Armani se va de River: cuál será su nuevo destino
El ídolo del Millonario abandonará la institución ante el gran momento de Santiago Beltrán, que es el titular para Eduardo Coudet.
Franco Armani está a un paso de cerrar su ciclo en River después de más de ocho años en el club. El arquero ya tiene un acuerdo verbal para regresar a Atlético Nacional de Colombia y, en estas horas, las partes cruzan contratos para terminar de formalizar una salida que será tratada por el Millonario como la despedida de un ídolo.
El campeón del mundo llegó a River en 2018 y rápidamente se transformó en una pieza decisiva de uno de los ciclos más importantes de la historia reciente del club. Con actuaciones determinantes en partidos de eliminación directa, títulos internacionales y un lugar ganado entre los grandes arqueros de la institución, Armani se despediría con 10 vueltas olímpicas y el reconocimiento de los hinchas.
Su salida también se explica por el presente del arco millonario. Santiago Beltrán ganó terreno en el equipo y hoy aparece por delante en la consideración, lo que dejó a Armani con menos protagonismo. En ese contexto, el regreso a Atlético Nacional surge como una posibilidad cargada de sentido: volver al club donde fue figura, campeón de América y también dejó una huella enorme antes de llegar a Núñez.
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