La decisión que dio a conocer River sobre Galarza Fonda

Además, el Millo anunció su tercer refuerzo del mercado y está cerca de cerrar una cuarta incorporación.

El buen Mundial 2026 que está haciendo Matías Galarza Fonda lo puso en un lugar impensado. El futbolista, cuyo pase pertenece a River, es una de las figuras que está teniendo Paraguay en Estados Unidos.

El volante, que integra la lista de futbolistas prescindibles para Eduardo Coudet, continuará sin ser tenido en cuenta una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo, más allá del gran nivel que viene mostrando.

Según informó TyC Sports, en Núñez sostienen que el rendimiento de Galarza Fonda no altera la planificación deportiva. La postura es la misma que antes del Mundial: cuanto mejor juegue y mayor sea su cotización, más beneficioso será para una futura transferencia, pero no existe intención de reincorporarlo al plantel principal.

galarza fonda Matías Galarza Fonda realizó una publicación en redes sociales pidiendo disculpas por su error en la eliminación de River.

Una vez finalizado el Mundial deberá regresar a Buenos Aires. Si no aparece una oferta para continuar su carrera, el mediocampista se entrenará junto al grupo de futbolistas apartados del plantel profesional mientras se busca una salida.

Actualmente ese grupo trabaja en el nuevo predio que el Millonario acondicionó a un costado del Monumental, separado del resto del plantel. Allí se encuentran Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Santiago Lencina, mientras que Paulo Díaz y Maximiliano Meza ya resolvieron sus respectivos traspasos.

El tercer refuerzo

El club oficializó la incorporación del lateral uruguayo Giovanni González, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y se convirtió en el tercer refuerzo del club en el actual mercado de pases.

El defensor de 31 años llegó a España, superó la revisión médica y selló su vínculo antes de sumarse a la pretemporada que el plantel realiza en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

González arribó procedente de Krasnodar, de Rusia, donde jugó desde agosto de 2024, y River acordó con el club ruso su incorporación para cubrir la inminente salida de Fabricio Bustos y reforzar un plantel que atraviesa una pretemporada con escasas variantes.

giovani gonzález

Además de competir por el puesto con Gonzalo Montiel en el lateral derecho, también puede desempeñarse por la banda izquierda como alternativa a Marcos Acuña, ante la posibilidad de que Matías Viña no continúe en la institución.

El defensor surgió en Racing de Uruguay, pasó a Peñarol en 2018 y luego dio el salto al fútbol europeo con Mallorca, donde permaneció entre 2022 y 2024 antes de emigrar a Rusia. También registra 17 partidos con la selección uruguaya, aunque nunca integró convocatorias bajo el ciclo de Marcelo Bielsa.

Uno de los vínculos que facilitó su llegada a River es la relación con Damián Musto, actual ayudante de campo de Coudet. Ambos compartieron plantel en Peñarol entre abril y finales de 2021, disputaron 24 partidos juntos y conquistaron el Torneo Clausura 2021 y el Campeonato Uruguayo de ese año.

González comenzará de inmediato los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros en Alicante para la pretemporada, donde River afrontará en los próximos días un amistoso frente a Flamengo en Portugal.

Aunque el uruguayo tendrá un período de adaptación, no se descarta que pueda sumar minutos si el cuerpo técnico considera que está en condiciones físicas de hacerlo, en un plantel con pocas opciones para el puesto.

Beltrán, uno que podría volver

River acordó con Fiorentina la compra del 50 por ciento del pase de Lucas Beltrán por 7 millones de euros y solo restan detalles contractuales y de la forma de pago para cerrar la operación, por lo que está muy cerca de volver.

El delantero de 25 años aceptó regresar tras dos temporadas en Europa, impulsado por la insistencia de Eduardo Coudet, quien lo considera una prioridad para reforzar el ataque.

Desde su salida de River en 2023, Beltrán disputó 98 partidos y marcó 16 goles con Fiorentina, además de anotar tres tantos en 30 encuentros durante su préstamo en Valencia.