Seis cortes de energía en distintos puntos de Neuquén este finde: dónde y cuándo serán

La Cooperativa Calf anunció nuevas interrupciones de servicios del suministro eléctrico para los próximos días.

Se viene una jornada con varios cortes en la capital.

La Cooperativa CALF informó nuevas interrupciones del servicio del suministro eléctric o en el marco del fin de semana largo. Las mismas tendrán lugar en distintos puntos de Neuquén Capital .

Los cortes se realizarán este domingo 16 y tendrán diferentes extensiones y horarios, desde las 7 hasta las 13.30.

De acuerdo a lo informado, los trabajos fueron autorizados por la Municipalidad y permitirán avanzar con tareas de mantenimiento, modernización y fortalecimiento de la red de distribución eléctrica.

Los cortes alcanzarán sectores de Villa Farrel y diferentes áreas comprendidas entre las calles Avellaneda, Río Desaguadero, Brown, Santa Fe, Leloir, Chacabuco y Gatica, entre otros puntos de la ciudad.

Zonas y horarios: el detalle

El primero de los cortes comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 11 en Villa Farrel, en el sector comprendido desde calle Avellaneda hasta Río Desaguadero, entre Alderete e Independencia.

En el lugar, CALF llevará adelante la incorporación de tecnología inteligente destinada a modernizar el monitoreo de la red y optimizar la calidad del servicio eléctrico.

Por otro lado, se desarrollará otra interrupción de 9 a 10, desde las calles Brown hasta Santa Fe, entre avenida San Juan y República de Italia, y las calles Elordi y Talero. Allí, los trabajos estarán destinados al análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del suministro.

También habrá un corte de 7.30 a 8.30 en el área comprendida desde Juan Bautista Cabral hasta Julio Argentino Roca, entre Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen.

La Cooperativa explicó que en este sector también se efectuarán tareas de análisis y mantenimiento sobre transformadores de la red eléctrica.

El cronograma continuará de 10.30 a 11.30, desde Santa Fe hasta Las Violetas, entre Leloir y Pinar. La interrupción permitirá que los equipos técnicos revisen y realicen el mantenimiento de los transformadores existentes en ese punto de Neuquén.

Más tarde, de 12 a 13, el suministro estará interrumpido en la zona aledaña a la intersección de Leloir e Illia, entre Villegas, Conrado y Ameghino. Allí se repetirá el operativo de análisis y mantenimiento de transformadores.

Un corte de gran duración

El corte de mayor duración está previsto de 7 a 13.30 y comprenderá el sector que se extiende desde Chacabuco hasta Gatica, entre 12 de Septiembre y Teodoro Planas.

En esta zona, CALF realizará trabajos de adecuación y refuerzo de la infraestructura de media tensión, con el objetivo de fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.

Las recomendaciones de CALF ante los cortes

Desde la Cooperativa solicitaron que los vecinos de las zonas alcanzadas adopten las precauciones necesarias para reducir posibles inconvenientes durante las interrupciones.

Entre las medidas habituales se recomienda desconectar los dispositivos eléctricos sensibles antes del inicio del corte y evitar abrir innecesariamente heladeras y freezers, para conservar la temperatura durante el mayor tiempo posible.

CALF aclaró que los trabajos programados para este domingo quedarán sujetos a las condiciones climáticas. Asimismo, precisó que las áreas delimitadas en el cronograma son aproximadas y podrían registrarse modificaciones de acuerdo con las necesidades operativas.

Los usuarios que necesiten realizar consultas podrán comunicarse con Lumi, el asistente virtual de CALF, mediante WhatsApp al número +54 9 299 328 1127.