Día de las Infancias en Neuquén: qué se está vendiendo, cuánto cuesta y cómo vienen las ventas

A horas de la celebración para los más chicos, los comerciantes locales ajustan promociones y estrategias para atraer a las familias.

A horas del Día de las Infancias , los comercios de Neuquén ya transitan una de las fechas más importantes del calendario comercial, aunque este año el escenario está lejos de ser el de temporadas anteriores. En las jugueterías y locales de indumentaria consultados aparecen promociones, descuentos, cuotas y productos para distintos presupuestos, en un intento por sostener las ventas en un contexto en el que las familias miran cada vez más los precios antes de decidir qué regalar.

La postal es diferente según el comercio. Mientras en algunos locales aseguran que las ventas comenzaron a moverse y esperan un repunte este sábado y domingo, en otros describen un panorama mucho más frío y hablan de un Día de las Infancias "atípico", con menos gente recorriendo los negocios y un gasto promedio más acotado.

En las jugueterías, además, este año no aparece un único producto que concentre toda la atención. Hay juguetes interactivos, juegos de mesa, muñecas, autos, productos vinculados al universo K-pop, cámaras que imprimen fotografías, consolas y los clásicos que sobreviven temporada tras temporada.

Los precios de los juguetes más buscados

En El Niño Feliz, Jessica contó que entre los productos que más se están vendiendo aparece el juego de mesa Basta, que se volvió muy popular. El juego incluye cartas y una ruleta con las letras del abecedario y tiene un precio de $29.900.

También hay una fuerte demanda de juguetes interactivos. Entre ellos aparecen muñecos y mascotas que emiten sonidos, caminan o permiten distintas formas de interacción. Un producto de la línea Little Live Pets, por ejemplo, ronda los $239.900.

Los clásicos tampoco pierden terreno. Las Barbies parten de los $24.900, mientras que también se mantienen las ventas de productos de Pokémon, Patrulla Canina, Monster High, Rainbow y Hot Wheels.

La variedad de precios permite encontrar opciones mucho más económicas. Las pelotas, por ejemplo, parten de los $9.900, mientras que una consola pequeña con dos joysticks, que se conecta al televisor y contiene más de 60 juegos clásicos, cuesta $69.900. También hay cámaras infantiles que permiten grabar e imprimir fotografías por unos $159.900.

Entre las propuestas que buscan captar la atención de los chicos también aparecen los kits de slime, que permiten armar pequeñas comidas y juegos de masa. Uno de ellos tiene un valor de $89.900. Otro de los productos llamativos es un juguete que simula una heladera y permite realizar distintas actividades, con un precio de $154.900.

En este comercio aseguran que el movimiento comenzó a intensificarse en los últimos días y esperan que las ventas aumenten hacia el fin de semana. También destacan que muchos clientes aprovechan las promociones: hay 15% de descuento en efectivo, además de alternativas de tres y seis cuotas sin interés con determinadas tarjetas.

Pero la situación es bastante diferente en otros negocios del rubro. Rumi, empleado de la tradicional juguetería Flipper, que lleva 38 años en Neuquén, describió un panorama mucho más complejo.

"Va a ser el Día del Niño más atípico de la vida", resumió durante la entrevista. Según explicó, hay poca circulación de compradores y el ticket promedio se redujo. Para el comerciante, el contexto económico explica buena parte de esta situación.

"Hay poca plata", señaló, aunque aclaró que eso no significa que no existan alternativas para regalar. En el local se pueden encontrar productos desde unos $5.000. Un cubo Rubik cuesta alrededor de $9.900, un karaoke con parlante y micrófono unos $16.900, una pantalla LED para escribir cerca de $22.000 y un proyector de luz para el techo alrededor de $40.000.

También hay autitos Hot Wheels desde $8.000, muñecas desde unos $15.000, sets de animales por $12.000 y juegos de mesa de imanes por unos $16.500.

Para Rumi, este año también hay una particularidad: no apareció un producto viral que domine las ventas. El año pasado hubo determinados juguetes que se convirtieron en furor, mientras que esta temporada no se repitió ese fenómeno. Incluso algunos productos que habían comenzado a circular fueron retirados por cuestiones vinculadas a las condiciones de seguridad.

"El ticket promedio va a ser bajo", anticipó el trabajador, quien señaló que las familias buscan regalos dentro de presupuestos de $10.000 o $20.000 y que las cuotas son una herramienta importante para poder concretar compras de mayor valor.

La ropa también apuesta a los descuentos

La búsqueda de precios no se limita a las jugueterías. En los comercios de indumentaria familiar también se multiplicaron las promociones para esta fecha.

En La Castella, las camisetas y calzas térmicas aparecen entre los productos más buscados, algo que también se relaciona con la llegada del invierno. Gabriel Ochoa, gerente de una sucursal de Neuquén, contó que también tienen buena salida los buzos, camperitas tipo darlón y pantalones cargo para chicos.

El comercio ofrece rebajas de hasta el 50%, especialmente en el sector de niños y bebés durante todo el mes de las infancias. También aparecen calzas desde $15.000, jeans por unos $35.000, remeras de manga larga desde $10.000, poleras de $20.000 y pantalones de jogging de frisa por alrededor de $15.000.

En Leuthe se pueden encontrar opciones económicas para armar un regalo sin realizar un gasto demasiado elevado. Hay remeras desde $10.000, buzos alrededor de $20.000, mientras que algunas camperas tienen descuentos del 50%.