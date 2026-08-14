Frío, lluvioso y alerta por nevadas: cuándo empiezan los días más templados

El pronóstico anticipa jornadas frescas e inestables en la región y alerta amarilla para un sector de la provincia por nieve. Los detalles.

Continuarán las jornadas protagonizadas por el frío y la lluvia en Neuquén , mientras que para este sábado en un sector de la provincia regirá una alerta amarilla por nevadas . Aunque el pronóstico anticipa mejoramientos temporarios para la región.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) informaron que para este sábado en la capital provincial estará mayormente nublado durante la madrugada con una temperatura de 9 grados, viento leve del norte y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. En la mañana se esperan lluvia aisladas con una temperatura que descenderá a los 8 grados con viento leve. Por la tarde continuarán las lluvias aisladas con una temperatura máxima de 11 grados; mientras que por la noche cesarán las precipitaciones y la temperatura descenderá a los 6 grados de mínima bajo un viento leve y un cielo mayormente nublado.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC) pronosticó el ingreso aire húmedo en los valles con períodos nubosos e inestables para este sábado. Anticipó lluvias dispersas, y mejoramientos el domingo y el lunes con nubosidad variable. En cordillera, períodos de lluvias y nevadas débiles.

Sebastián Fariña Petersen

Alerta amarilla

El organismo nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para un tramo de la franja cordillerana. El SMN pronosticó la alerta que se extenderá desde la mañana hasta la tarde y comprende desde Aluminé hacia el norte neuquino. Regirá para la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín.

Lo que significa, de acuerdo al SMN, es que "el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada".

Se recomienda:

Evitá actividades al aire libre. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Gentileza Estefi Delvas

El resto del feriado

Durante este feriado largo, se prevé un domingo mayormente nublado, con una mínima de 5 grados durante la mañana con viento de hasta 33 kilómetros por hora. El SMN pronosticó un leve ascenso de la temperatura respecto a las jornadas previas, se prevé que la máxima alcance los 14 grados.

Para la AIC, el tiempo estará fresco para el domingo. Estará soleado durante el día, con una máxima de 13 grados, viento fuerte y ráfagas de 40 kilómetros por hora. En la noche estará mayormente despejado con una temperatura mínima de 2 grados bajo cero. Pronosticó viento débil con ráfagas de hasta 16 kilómetros por hora.

El SMN anticipó lluvias y nevadas en Neuquén para el lunes, con una mínima de 4 grados y una máxima que no superará los 8 grados. Condiciones que se revertirán a partir del martes, miércoles y jueves con temperaturas máximas que llegarán a los 18 grados de máxima.