La tormenta de Santa Rosa se acerca con un fuerte temporal potenciado por "El Niño": cuándo llegaría

Los especialistas advierten sobre la intensidad que tendrá el fenómeno este año. Para qué fecha se espera.

La tradición vincula a las lluvias intensas con la fecha de este fenómeno conocido como "Tormenta de Santa Rosa".

Con el mes de agosto es mucha la gente que comienza a mirar el cielo y se pone en alerta acerca de la presencia del fenómeno conocido como la "tormenta de Santa Rosa" . Habitualmente se esperan intensas lluvias , con condiciones mayor a lo habitual para la época. Este año los efectos estarán potenciados por "El Niño".

La tradición vincula a las lluvias intensas con la fecha de este fenómeno, pero los meteorólogos aclaran que el fenómeno no responde a un patrón estricto y que puede presentarse días antes o después.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta de Santa Rosa no corresponde a un evento meteorológico específico, sino a una tradición que la asocia a lluvias y tormentas.

¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

La tradición asocia lluvias intensas cerca de la fecha de Santa Rosa de Lima con intervenciones milagrosas de la santa, pero es en realidad, una concepción popular que vincula estos episodios con la festividad religiosa dedicada a Santa Rosa de Lima.

El fenómeno suele identificarse con cualquier temporal que ocurra en las cercanías del 30 de agosto, fecha en la que, en muchas regiones, se conmemora a la santa.

La tradición tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa habría logrado, a través de sus oraciones, desatar una tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima.

Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, fue declarada patrona de Lima y de América. El relato cuenta que la intervención milagrosa de la santa protegió a la ciudad de un ataque pirata, tras lo cual los temporales que se presentan hacia el final del invierno en el hemisferio sur comenzaron a asociarse a su figura.

La fecha de la festividad, originalmente el 30 de agosto, fue modificada por la Iglesia Católica en 1969, ubicándola el 23 de agosto, aunque en muchos lugares de la Argentina se mantiene la conmemoración tradicional a fin de mes.

¿En qué fecha caerá la tormenta de Santa Rosa?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aclaró que la tormenta de Santa Rosa no tiene una fecha fija. Puede producirse unos días antes o después de la efeméride: “Generalmente, ocurre entre cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, aunque puede adelantarse o postergarse hasta quince días alrededor de esa fecha”.

El mal tiempo no da tregua: hay alerta amarilla por tormentas y nevadas en el país.

Así, cualquier tormenta fuerte que se registre en la última semana de agosto o la primera de septiembre suele ser adjudicada a la santa, sin que exista un patrón invariable.

Cada año, para fines de agosto y principios de septiembre se desata una tormenta de lluvias fuertes, vientos y hasta granizo. Suele darse entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

Sin embargo, todavía no es posible confirmar que en 2026 habrá un temporal intenso: su aparición dependerá de la evolución de la atmósfera y de los pronósticos del SMN.

Las fechas principales para seguir durante 2026 son:

25 de agosto: comienzo de la ventana utilizada en los análisis climatológicos del SMN.

comienzo de la ventana utilizada en los análisis climatológicos del SMN. 30 de agosto: fecha tradicionalmente asociada con Santa Rosa de Lima.

fecha tradicionalmente asociada con Santa Rosa de Lima. 4 de septiembre: final de esa ventana estadística de once días.

Qué efectos podría tener la tormenta de Santa Rosa 2026

El invierno mostró una sucesión de días nublados y lluviosos en distintas zonas del país. El SMN advirtió que “Habrá que esperar la evolución de la atmósfera y los reportes diarios, porque la presencia de lluvias o tormentas fuertes no se puede afirmar con anticipación absoluta”, detalló el SMN.

En años anteriores, como en 2024, la tormenta se produjo exactamente el 30 de agosto, donde las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y el este de La Pampa resultaron las más afectadas.

El organismo meteorológico prevé que, hacia el cierre de la última semana de agosto, podrían repetirse episodios de lluvias y tormentas en la región central y el litoral.

Rige una alerta para toda la jornada en varias provincias del país.

Los expertos advierten que este año la tormenta estará potenciada. "Esto se va a ver potenciado por El Niño, que no lo habíamos tenido hasta ahora", indicaron.

"Santa Rosa viene normalmente, pero en caso de tener una depresión atmosférica o una tormenta, vamos a tener mayor inestabilidad y tormentas potencialmente más severas, y El Niño de este año es atípico.

"No tenemos registros en los últimos 100 años, no hay algo donde se haya visto que las temperaturas del océano Pacífico lleguen a esa altura, a casi tres grados, eso lo hace potencialmente muy severo", alertaron.