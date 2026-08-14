Caos en la frontera: vientos de 160 km/h y más de 3 mil de camiones que esperan cruzar a Chile

Hay alerta por un temporal con temperaturas extremas y presencia de viento blanco en uno de los pasos más Importantes.

Para esta semana se esperan nuevas nevadas y ráfagas que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora.

Este jueves se cumplió un mes del cierre de uno de los pasos fronterizos más importantes del país, debido a las extremas temperaturas con nevadas intensas y viento blanco que genera complicaciones en alta montaña. Más de 3.000 camiones se encuentran varados.

El cruce que une Argentina y Chile a través de Mendoza, lleva un mes sin actividad debido a las condiciones climáticas que afectan a la alta montaña. El corredor permanece cerrado desde el 14 de julio y, por el momento, las autoridades no establecieron una fecha para su reapertura.

Se trata del paso internacional Cristo Redentor , donde la cordillera mendocina se encuentra con temperaturas bajo cero y la ventana de mejora que se esperaba para esta semana no ocurrió; para esta semana se esperan nuevas nevadas y ráfagas que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora.

El cierre de Cristo Redentor implica un fuerte impacto sobre el transporte de cargas. Se estima que actualmente hay entre 2.000 y 3.000 camiones esperando cruzar hacia Chile por el Cristo Redentor. La situación afecta también a empresas de turismo, exportadores, importadores y más.

Operativos por los camiones varados por la nieve

Frente al complejo panorama, autoridades nacionales y provinciales desplegaron operativos sanitarios y de asistencia para atender a los camiones estacionados en playas de espera y paradores. Los controles incluyen atención médica, provisión de insumos básicos y asistencia permanente para los transportistas que llevan semanas aguardando una mejora del tiempo.

Al mismo tiempo, el cierre volvió a generar reclamos de empresarios argentinos y chilenos. Recientemente, la empresaria chilena Bárbara Kast y el presidente del Clúster Logístico Mendoza, Leonardo Andreu, difundieron una carta pública en la que plantearon la necesidad de avanzar en infraestructura, tecnología y coordinación binacional para garantizar una mayor continuidad del corredor.

"Uno entiende que puedan existir contingencias puntuales, de días puntuales, de horas determinadas, tormentas que imposibilitan el tránsito, pero no una prolongación tan larga de días de corte, porque no es lo que se ve habitualmente en el mundo desarrollado", explicó Andreu en diálogo con diario Los Andes.

Hoy, el requerimiento básico y esencial, a pesar de las dificultades operativas, es tener despejada y dentro de parámetros de seguridad vial la ruta nacional 7 hasta Las Cuevas, y luego conseguir la continuidad operativa del lado chileno.

Del otro lado de la cordillera, el cierre de la Ruta 60CH afecta especialmente al complejo turístico Portillo, en la zona de los Caracoles, que atraviesa su temporada alta de invierno.

El ideal es mantener la circulación vehicular en los tiempos posibles, salvo los momentos de mayor intensidad de la ventisca, y actuar rápido cuando las condiciones mejoran.

La verdadera razón de los camiones varados en Neuquén y la propuesta desde Chile

Mientras el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado desde hace 28 días y extiende su récord histórico, cientos de camiones que buscan una alternativa fueron derivados hacia otros cruces, entre ellos Pino Hachado.

El cierre alcanza a camiones, colectivos y vehículos particulares. A su vez, el Paso Pehuenche también permanece cerrado, por lo que Mendoza no cuenta actualmente con ese corredor como alternativa terrestre hacia Chile.

La consecuencia es visible en distintos puntos de la provincia. Según el relevamiento del Gobierno neuquino, más de 1.500 camiones permanecen varados. La situación obligó a montar un operativo especial para retirar los vehículos de las banquinas, estaciones de servicio y sectores urbanos. El Gobierno provincial habilitó el autódromo de Centenario, con capacidad para recibir hasta 500 camiones, para concentrar allí a parte de los transportistas.