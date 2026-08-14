Una chilena conoció a su novio argentino después de 17 años: el video del increíble encuentro

Según relataron, el encuentro siempre se posponía y la historia se volvió viral por la increíble espera.

Los novios se abrazaron por primera vez después de años de conversaciones y planes postergados.

Una increíble historia de amor tuvo un momento especial en las últimas horas. Dos jóvenes se conocieron personalmente luego de estar en una relación virtual por 17 años. Ella es chilena, él es argentino, y el primer encuentro ocurrió en el aeropuerto de Ezeiza, donde ambos se abrazaron por primera vez , y todo quedó registrado a nte las cámaras.

La pareja se conoció en 2009 cuando participaba de un juego online. Por varios años mantuvieron el contacto, aunque el vínculo estrictamente sentimental comenzó recién en 2021, cuando las restricciones por la pandemia les permitieron conversar con mayor frecuencia.

Mantuvieron una relación a distancia entre Chile y Argentina . Los mensajes y las llamadas formaron parte de su rutina, y en su momento las videollamadas les permitieron conocer sus caras.

Desde siempre los dos intentaron organizar un viaje, pero los planes quedaron suspendidos varias veces por exámenes, compromisos laborales y problemas personales. “Siempre se posponía”, contó el argentino al explicar por qué demoraron tantos años en concretar la visita.

La distancia entre ambos países tampoco fue el único inconveniente. Cada intento requería coordinar fechas, tener plata para los pasajes y encontrar un momento compatible con las obligaciones de los dos.

El primer abrazo en el aeropuerto de Ezeiza

El video muestra a la mujer chilena mientras espera frente a la puerta de arribos internacionales. Antes de la llegada, reconoció que estaba nerviosa y que no sabía cómo reaccionaría al verlo o tocarlo por primera vez. También explicó que no sentía dudas sobre la relación.

Los novios se conocieron en un juego online en 2009 y comenzaron una relación durante la pandemia.

Aunque el vínculo se desarrolló mediante teléfonos y computadoras, aseguró que conocía su voz, su rostro y su manera de expresarse. Para ella, el resto debía surgir naturalmente durante la convivencia presencial.

Cuando el joven argentino apareció entre los pasajeros, ambos caminaron uno hacia el otro y se abrazaron durante varios segundos. Después intercambiaron algunas palabras, sonrieron frente a las cámaras y comenzaron a conversar ya sin la distancia de una pantalla.

El hombre reconoció que todavía debían atravesar otras etapas, pero consideró que el paso más difícil ya estaba cumplido. Ninguno informó cuánto tiempo permanecerían juntos ni si planeaban instalarse en una misma ciudad.

Quién colaboró para concretar el viaje

Durante la entrevista previa, la joven chilena habló de la expectativa por conocer finalmente a su novio argentino. “Cuando él me dio la oportunidad yo estaba muy feliz, no lo podía creer", dijo mientras esperaba su llegada, emocionada y nerviosa.

Él, por su parte, luego del encuentro agregó: "Era algo que ya teníamos acordado hacer, y ahora el paso más difícil ya está".

Durante la entrevista, la chilena también agradeció a una persona llamada Martín, a quien señaló como responsable de facilitar la oportunidad para realizar el encuentro. El video no aportó su apellido ni explicó cuál fue su participación concreta, aunque los dos remarcaron que su colaboración permitió cumplir el viaje.

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y superaron los dos millones de reproducciones. Miles de usuarios comentaron el abrazo y destacaron la decisión de mantener el vínculo durante tantos años sin conocerse personalmente.

La pareja cerró el video con un mensaje destinado a quienes atraviesan una experiencia parecida. Tras años de conversaciones, planes frustrados y kilómetros de separación, ambos celebraron el final de la espera y defendieron la posibilidad de sostener un amor a distancia.