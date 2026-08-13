Los camiones empezaron a avanzar a Chile: ¿Cómo continúa la situación de los transportistas varados en Neuquén?

La salida hacia Chile comenzó a destrabar el operativo montado en distintos puntos de Neuquén. Este jueves se espera que comience la salida desde el autódromo.

Después de días de espera, los camiones empiezan a avanzar: ¿Cómo continúa la situación de los transportistas varados en Neuquén?

Después de varios días con camiones varados en rutas , plazas y espacios acondicionados especialmente para contenerlos, el panorama empezó a cambiar en Neuquén. Los transportistas avanzan por tandas hacia la frontera y el movimiento ya permite comenzar a descomprimir uno de los principales puntos de concentración: el Autódromo de Centenario.

Carlos Cruz, director de Defensa Civil, informó a LM Neuquén que durante el miércoles consiguieron cruzar 140 camiones y este jueves durante la mañana, ya habían sido enviados otros 100 hacia Pino Hachado . El operativo continuará hasta el cierre del paso, por lo que el número definitivo de vehículos que logren avanzar se conocerá al final de la jornada.

En este momento, la prioridad es aprovechar cada espacio que se libera para hacer avanzar a los transportistas que todavía permanecen distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Uno de los movimientos más esperados comenzó a prepararse este jueves en el Autódromo de Centenario, donde fueron concentrados cientos de camiones durante los días de mayores complicaciones. Durante el mediodía ya se había ordenado y posicionado decenas de vehículos para comenzar a liberarlos a medida que el corredor hacia Chile tenga capacidad para recibir nuevas tandas.

La salida será escalonada. La intención es que los camiones avancen primero hacia Cutral Co, para continuar luego hacia Zapala y Las Lajas.

De esta manera, el autódromo, que había funcionado como uno de los grandes espacios de contención ante la acumulación de transportes, empieza lentamente a recuperar capacidad.

Zapala libera espacio y permite mover los camiones que están más atrás

El operativo funciona como una cadena. Este jueves comenzaron a liberarse 50 camiones desde Zapala hacia Las Lajas, un movimiento que permitirá abrir lugar para los que todavía esperan en otros sectores.

Con ese espacio disponible, las autoridades prevén comenzar a trasladar vehículos desde Cutral Co hacia Zapala. A su vez, esa nueva descompresión permitirá que parte de los camiones de Centenario avance hacia el centro de la provincia.

En Añelo, además, quedaba un remanente cercano a los 20 transportes.

El esquema muestra una diferencia marcada respecto de los días anteriores, cuando la provincia llegó a tener más de 1.500 camiones distribuidos en distintos puntos, entre ellos Las Lajas, Zapala, Cutral Co, Añelo, Centenario y la zona de Cardenal Samoré.

Samoré sigue recibiendo camioneros que cambiaron de ruta

Mientras se ordena la salida hacia Pino Hachado, Cardenal Samoré continúa absorbiendo una parte importante del tránsito pesado.

Según explicó Cruz, en ese corredor se mantiene una cantidad cercana a los 200 camiones, luego de que varios transportistas decidieran cambiar sus hojas de ruta para intentar cruzar a Chile por esa vía.

Claudio Espinoza

La situación todavía está en desarrollo, pero el escenario ya muestra una señal distinta: los camiones dejaron de acumularse al ritmo de los últimos días y comenzaron a avanzar desde los distintos puntos donde habían quedado retenidos.

Ahora, el desafío es sostener esa circulación durante las próximas horas para que la descompresión llegue también a Centenario y al resto de las localidades que todavía mantienen transportistas a la espera.