Se ampliará la conectividad al interior de la provincia para acercar cada vez más a los neuquinos, permitir nuevas conexiones y fomentar el turismo de cercanía.

Pasajes a Chos Malal y Chapelco: cuándo salen a la venta los vuelos internos de American Jet.

La conectividad aérea dentro de la provincia del Neuquén sumará nuevas alternativas a partir de septiembre con la incorporación de servicios de la empresa American Jet. Tras el anuncio realizado días atrás por el gobernador Rolando Figueroa , la compañía confirmó que el primer vuelo entre Neuquén capital y Chos Malal se realizará el lunes 14 de septiembre, dejando atrás años sin conectividad aérea en la región del Alto Neuquén.

Al día siguiente, martes 15, inaugurará la conexión entre la ciudad capital y el aeropuerto Chapelco , portal de ingreso a los destinos cordilleranos de la región de los Lagos del Sur.

En ambos casos, los pasajes para estas dos nuevas rutas saldrán a la venta este viernes, 14 de agosto, y estarán accesibles a través de la página https://www.americanjet.com.ar/ .

Desde el gobierno provincial se están gestionando alternativas de financiación para clientes del Banco Provincia del Neuquén. Próximamente estará habilitada la posibilidad de realizar compras los días jueves, viernes, sábados y domingos con el Club de Beneficios BPN, tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de BPN, y seis cuotas sin interés con Confiable BPN.

Vuelos a Chos Malal

Los servicios entre Neuquén capital y Chos Malal contarán con dos frecuencias semanales, los lunes y jueves, con horarios diferenciados según cada jornada.

Los lunes, el vuelo partirá desde Neuquén a las 10, con arribo a Chos Malal a las 10:50. El regreso está previsto para las 11:20, con llegada a la capital provincial a las 12:10.

En tanto, los jueves, el servicio despegará desde Neuquén a las 13:10 y arribará a Chos Malal a las 13:55. El regreso se iniciará a las 14:25, con llegada a Neuquén a las 15:10.

La puesta en marcha de esta conexión será posible luego de las obras de rehabilitación realizadas por el gobierno de la provincia en el aeródromo de Chos Malal, al inicio de la actual gestión, que contemplaron la renovación de la pista de aterrizaje, la remodelación de la terminal y mejoras en el sistema de iluminación.

Más vuelos hacia Chapelco

Como parte de la ampliación de su oferta dentro de la provincia, American Jet también incorporará una nueva conexión entre Neuquén capital y el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco, en la zona cordillerana. Esta ruta contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados.

Los vuelos hacia Chapelco partirán desde Neuquén a las 10, con llegada prevista a las 10:50. El regreso se realizará a las 11:20, para arribar nuevamente a la capital provincial a las 12:10.

La incorporación de estas dos conexiones permitirá fortalecer la conectividad aérea al interior de la provincia, facilitando los traslados entre Neuquén capital, el norte neuquino y la región cordillerana.

De esta manera, la ampliación de los servicios aéreos contribuirá a mejorar las posibilidades de conexión para residentes y visitantes, al tiempo que acompañará el desarrollo turístico y económico de distintas regiones de la provincia.

Con la apertura de la venta este viernes, Chos Malal y Chapelco sumarán nuevas opciones de conexión aérea desde Neuquén capital, ampliando las alternativas de traslado dentro de la provincia, facilitando que pasajeros que arriban al aeropuerto de Neuquén desde otras provincias tengan la posibilidad de hacer escala y seguir hacia esos destinos e impulsando también el turismo de cercanía.