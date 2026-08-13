¿Medio ambiente o medioambiente? La RAE brindó una explicación sobre cómo escribir esta palabra

La Real Academia Española (RAE) resolvió qué hacer con la escritura de esta palabra en la sección Dudas rápidas con los interrogantes habituales.

Dentro de la lengua española , suele surgir una duda muy común sobre si determinadas palabras se escriben todas juntas o por separado . Uno de esos casos es “medio ambiente” o “medioambiente”, un término cada vez más utilizado en tiempos donde la sustentabilidad gana terreno. Ante esta situación, la Real Academia Española (RAE) salió a aclarar este interrogante.

La institución cultural encargada de velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma suele ofrecer explicaciones claras y precisas a través del Diccionario de la lengua española para el uso correcto del lenguaje.

En la sección Dudas rápidas de su sitio oficial, se resuelven de forma concisa algunas de los interrogantes más frecuentes planteadas por los hispanohablantes. Y subraya que las respuestas relacionadas con cuestiones no contempladas aún en las obras académicas son provisionales y podrían verse modificadas en el futuro.

Medio ambiente o medioambiente: ¿cuál es la forma correcta?

Desde su página web, la RAE aclara que tanto “medio ambiente” como “medioambiente” son opciones válidas y correctas, aunque recomienda usar con preferencia “medioambiente”, es decir, todo junto.

Según explicó, aunque aún es mayoritaria la grafía “medio ambiente”, el primer elemento de este tipo de compuestos suele hacerse átono (que no tiene acento prosódico o de intensidad), dando lugar a que las dos palabras se pronuncien como una sola.

Tanto medioambiente como medio ambiente son formas correctas, pero se recomienda escribirla sin separar.

En cuanto a su definición, la institución española señaló que medioambiente es el “conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”.

Y ejemplificó: “Muchas de estas restricciones pretenden proteger más los intereses especiales que proteger el medioambiente”. Además, precisó que su plural es medioambientes y su adjetivo derivado es medioambiental, también en una sola palabra.

Fundéu coincide, pero marca una excepción

La Fundación del Español Urgente (Fundéu) es una institución sin fines de lucro creada en 2005 en Madrid. Patrocinada por la agencia de noticias EFE y asesorada por la propia RAE, su meta principal es cuidar el buen uso del idioma español en los medios de comunicación y en internet, por lo que también suele ser una fuente de consulta ante dudas gramaticales.

En el caso puntual de “medioambiente”, coincidió con la RAE al señalar que las palabras que pierden su acento al pronunciarse junto a otras tienden a escribirse unidas, y dio como otros ejemplos los términos “arcoíris” y “bocarriba”.

La RAE está encargada de velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma español.

En los medios de comunicación es habitual leer oraciones como “Todos los participantes compartieron una charla centrada en el cuidado del medio ambiente” o “Iberia renueva sus certificados de calidad y medio ambiente”. Y si bien esta grafía se considera apropiada, lo más aconsejable habría sido escribir “medioambiente” en ambas oraciones.

Sin embargo, cuando forma parte de una denominación oficial, se aconseja respetar la forma que aparece en el nombre: “El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está trabajando para reducir en un 10 % las emisiones contaminantes para 2020” o “El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es el principal instrumento de las Naciones Unidas para animar y sensibilizar sobre la acción por el medio ambiente”.

Las nuevas palabras que sumó la RAE a su diccionario

El organismo presentó una actualización del Diccionario de la lengua española (DLE), previa a la publicación de la edición 24.ª en 2026. Entre las palabras que se sumaron, se incluyen varios términos asociados a Internet, como loguearse, significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informático. También GIF, streaming, big data y cloud computing.

Otras incorporaciones fueron milenial (generación nacida entre 1981 y 1996), cocachancla (que habla sin pensar), simpa o pagadiós (irse sin pagar), marcianada (algo absurdo o extravagante), turismofobia (rechazo al turista), crudivorismo (dieta de alimentos crudos), microteatro (representaciones teatrales breves), farlopa (sinónimo de cocaína) y eurofobia (rechazo a la Unión Europea).