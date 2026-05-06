La RAE explicó por qué la "ch" y la "ll" ya no forman parte del abecedario: la razón de la eliminación

Desde 2010, se decidió que estas dos letras ya no estén en el alfabeto español . Los motivos y la explicación de la Real Academia Española (RAE) .

La RAE explicó por qué la "ch" y la "ll" ya no forman parte del abecedario: la razón dela eliminación

El alfabeto español consta de 27 letras : cinco vocales y 22 consonantes. Pero no siempre fue así. En 2010, la Real Academia Española (RAE) achicó el abecedario eliminando a las que hasta ese momento también eran consideradas letras: la “CH” y la “LL”. La explicación del organismo encargado de velar por el buen uso del idioma es simple , aunque técnica .

Desde la segunda edición de la ortografía académica, publicada en 1754, la “CH” y la “LL” venían considerándose letras del abecedario español, ya que cada una de ellas se usaba para representar de forma exclusiva y unívoca un fonema del español.

Sin embargo, hace poco más de 15 años, en la Ortografía de la lengua española de 2010, se excluyeron definitivamente estos signos ya que, en realidad, no son letras, sino dígrafos . Y los dígrafos no forman parte del abecedario.

De esta manera, el alfabeto español quedó compuesto de 27 letras: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Con esta decisión, el español se asimiló al resto de las lenguas de escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque en todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus fonemas.

RAE. La RAE aclaró que la CH y la LL no son letras, sino dígrafos.

Qué son los dígrafos y cómo impactan en el abecedario

Un dígrafo es un grupo de dos letras que representan un solo sonido o fonema. En español, son secuencias inseparables que fusionan dos grafemas para producir una única articulación, funcionando como una sola unidad fonética aunque se escriban con dos letras.

Al tratarse de combinaciones de dos letras, las palabras que comienzan por estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte, sino en los lugares que les corresponden dentro de la c y de la l, respectivamente. Aunque no forman parte del abecedario, el español utiliza cinco dígrafos para sonidos específicos: CH, LL, RR, GU y QU.

“La eliminación de los dígrafos ch y ll del inventario de letras del abecedario no supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del español. Estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas: el dígrafo ch en representación del fonema /ch/ (chico) y el dígrafo ll en representación del fonema /ll/ o, para hablantes yeístas, del fonema /y/ (calle)”, señaló la RAE a través de su página web.

Diccionario Real Academia Española RAE Si bien la CH y la LL ya no son consideradas letras, siguen formando parte de la escritura del idioma español.

El cambio consiste, simplemente, en reducir el alfabeto a sus componentes básicos, ya que los dígrafos no son sino combinaciones de dos letras, ya incluidas de manera individual en el inventario. Con ello, el español se asimila al resto de las lenguas de escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque en todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus fonemas.

Qué es la RAE y cómo hacerle consultas a través de las redes sociales

La Real Academia Española es una institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante desde su fundación en 1713 a cargo de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga. Tiene como misión “cuidar que la evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como este ha ido consolidándose con el pasar de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor”.

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