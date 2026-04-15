La Real Academia Española (RAE) aclaró la forma correcta de escribir un término muy usado en Argentina y que habitualmente genera confusión.

La palabra que muchos escriben separada, pero va toda junta: la RAE aclaró la forma correcta

La escritura se volvió fundamental en las comunicaciones. Y si bien suele quedar descuidada ante la inmediatez, redactar un texto de forma coherente y sin errores ayuda a reflejar las habilidades y los conocimientos que una persona posee. Para lograrlo, la Real Academia Española (RAE) suele responder dudas que ayudan a evitar faltas de ortografía.

La institución cultural encargada de velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma ofrece explicaciones claras y precisas a través del Diccionario de la lengua española para el uso correcto del lenguaje. Recientemente, salió a aclarar inexactitudes relacionadas con una palabra muy usada en la lengua española y también en Argentina. Hablamos de “ alrededor ”.

Una de las principales dudas que rodea a esta palabra es si se escribe toda junta o separada . En ese sentido, la RAE precisó que la única forma correcta es “alrededor”, en una sola palabra . La variante “al rededor” hoy se considera un error ortográfico en el uso general, ya que el organismo registra “alrededor” como adverbio y locución para expresar proximidad física, temporal o aproximación.

palabra RAE La RAE suele responder dudas relacionadas a la forma correcta de escribir determinadas palabras.

La confusión aparece porque a simple vista parece la suma de “al” + “rededor”, algo que suena lógico al escribir rápido. Sin embargo, en la norma actual del español estándar se recomienda la forma unificada, que es la que figura en el Diccionario de la lengua española y la que debe usarse tanto en textos cotidianos como académicos.

Los distintos usos de la palabra “alrededor”, según el diccionario de la RAE

A través de su diccionario panhispánico de dudas, el organismo detalló los distintos significados que se le pueden dar a la palabra “alrededor” y cómo usarlos correctamente:

Como adverbio : significa “en torno a algo” o “por el perímetro de algo”. Se construye con un complemento con de, explícito o implícito, que expresa el término de referencia: “Vio a los hijos y a su yerno sentados alrededor de una fogata”; “Viaja constantemente alrededor del mundo”; “Kintxo miró alrededor intranquilo”. Cuando precede a una expresión numérica, forma con de una locución adverbial que significa “aproximadamente”: “Tenía alrededor de dieciocho años”.

: significa “en torno a algo” o “por el perímetro de algo”. Se construye con un complemento con de, explícito o implícito, que expresa el término de referencia: “Vio a los hijos y a su yerno sentados alrededor de una fogata”; “Viaja constantemente alrededor del mundo”; “Kintxo miró alrededor intranquilo”. Cuando precede a una expresión numérica, forma con de una locución adverbial que significa “aproximadamente”: “Tenía alrededor de dieciocho años”. Como sustantivo: significa “contorno o espacio en torno a alguien o algo”. Además de escribirse siempre en una sola palabra, en este caso es frecuente su uso en plural: “Todas las cosas de mi alrededor parecían señales”; “Salió a estirar las piernas por los alrededores”. Aparece a menudo como núcleo de la locución adverbial “a + posesivo + alrededor”, 'en torno o en el espacio próximo a alguien o algo: “Las dos criaturas corretean a nuestro alrededor”; “Había varias mesas a su alrededor aún vacías”.

significa “contorno o espacio en torno a alguien o algo”. Además de escribirse siempre en una sola palabra, en este caso es frecuente su uso en plural: “Todas las cosas de mi alrededor parecían señales”; “Salió a estirar las piernas por los alrededores”. Aparece a menudo como núcleo de la locución adverbial “a + posesivo + alrededor”, 'en torno o en el espacio próximo a alguien o algo: “Las dos criaturas corretean a nuestro alrededor”; “Había varias mesas a su alrededor aún vacías”. Como sustantivo posesivo: frecuentemente, el sustantivo “alrededor” está precedido de un posesivo como “mi, tu, su, etc”, seguido de los posesivos tónicos masculinos “mío, tuyo, suyo, etc”, como por ejemplo: “Todo giraba alrededor suyo”; “Se había formado un corro alrededor nuestro”. En cambio, no es propio del habla culta y, por ello, se debe evitar el uso de alrededor con posesivos tónicos femeninos del estilo “alrededor nuestra”.

Real Academia Española (RAE).jpg La RAE, con sede en Madrid, está encargada de velar por el buen uso del lenguaje castellano.

Las nuevas palabras que sumó la RAE a su diccionario

Sobre el cierre de 2025, el organismo presentó una actualización del Diccionario de la lengua española (DLE), previa a la publicación de la edición 24.ª en 2026. Entre las palabras que se sumaron, se incluyen varios términos asociados a Internet, como loguearse, significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informático. También GIF, streaming, big data y cloud computing.

Otras incorporaciones fueron milenial (generación nacida entre 1981 y 1996), cocachancla (que habla sin pensar), simpa o pagadiós (irse sin pagar), marcianada (algo absurdo o extravagante), turismofobia (rechazo al turista), crudivorismo (dieta de alimentos crudos), microteatro (representaciones teatrales breves), farlopa (sinónimo de cocaína) y eurofobia (rechazo a la Unión Europea).