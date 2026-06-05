Este invento, que permite que el proceso de construcción de una casa resulte mucho más breve que el tradicional, promete posicionarse fuertemente en 2026 . ¿Qué distingue a este innovador producto?

El invento que permite edificar una casa en solo 5 días y ya se posiciona fuerte en 2026

Cuando uno piensa en abordar una obra de construcción o remodelación , inmediatamente aparecen tres nombres indisolublemente ligados a este proceso: cemento, arena y cal. Sin embargo, un nuevo invento permite en 2026 edificar una casa en apenas cinco días. ¿Qué distingue a este innovador producto?

Es importante señalar que, a diferencia de los materiales convencionales empleados en la construcción (mencionados más arriba), este invento favorece el proceso de reciclaje y es por ello que su uso -que promete convertirse en tendencia en 2026 - se basa en la sustentabilidad, la rapidez y el ahorro.

A diferencia de los materiales convencionales empleados en la construcción, este invento apela a un proceso de reciclaje y es por ello que su uso promete convertirse en tendencia en 2026.

El invento de 2026 que posibilita edificar una casa en apenas cinco días

El invento de 2026 que promete convertirse en tendencia y que permite edificar una casa en apenas cinco días es el ladrillo plástico reciclado.

La empresa se llama Conceptos Plásticos y es originaria de Colombia. Ha desarrollado un producto llamado Bricks & Blocks. Cada ladrillo de 50 cm equivale a 3,3 kg de material recuperado.

¿Por qué este innovador producto mejora al proceso de la construcción en seco? Gracias a un simple sistema modular de ensamblaje rápido, los ladrillos de plástico reciclado posibilitan construir viviendas en apenas cinco días, lo cual permite reducir sustancialmente los tiempos tradicionales de obra.

Como decíamos más arriba, este invento también favorece un proceso de reciclaje, puesto que los bloques modulares de ladrillo plástico son fabricados a partir de residuos plásticos recuperados y procesados mediante sistemas industriales específicos. Así, todo el material recolectado atraviesa por distintas etapas de clasificación, limpieza, trituración y fundición hasta transformarse en piezas resistentes diseñadas para el ensamblaje de viviendas y otras estructuras.

Según lo reseñan los expertos, el proceso de fabricación de los ladrillos de plástico reciclado es sencillo, similar a los bloques de hormigón, aunque en el caso de los ladrillos plásticos se reemplaza la arena con plásticos triturados hasta dejarlos de un tamaño de tres milímetros.

Asimismo, resaltan que son más aislantes térmicos que los ladrillos comunes de tierra cocida, puesto que con una pared de 15 centímetros de espesor se obtienen los mismos resultados que con una pared de 30 centímetros de espesor hecha con ladrillos comunes.

Con respecto a la duración del material, señalaron que se trata de un material muy duradero y resistente, ya que no se descompone, no requiere manipular bacterias ni hongos, ofrece baja transmisión energética, resiste el fuego y permite crear una estructura ligera, flexible y aseísmica.

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Por qué se puede construir más rápido con los ladrillos de plástico

Los expertos sostienen que es posible construir en menor tiempo empleando ladrillos de plástico reciclado que si se usan ladrillos para construir en seco. ¿Por qué? A continuación, enumeramos algunos de los motivos y beneficios que reporta la construcción con ladrillos de plástico reciclado: